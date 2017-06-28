40-градусную жару ожидают на юге Казахстана
Синоптики предоставили прогноз погоды на три дня с 29 июня по 1 июля, передает Tengrinews.kz.
Синоптики предоставили прогноз погоды на три дня с 29 июня по 1 июля, передает Tengrinews.kz.
По официальным данным, кратковременные грозовые дожди
«Лишь на юге республики будет жарко, максимальная температура повысится до плюс 33−38, местами 40 градусов», — сообщили в «Казгидромете».
Консультативный прогноз погоды по Астане на 29 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер
На 30 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный,
На 1 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер
Консультативный прогноз погоды по Алматы на 29 июня: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.
На 30 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.
На 1 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью +17…+19, днем +30…+32 градусов.