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12:19 (мск), источник: Tengrinews

40-градусную жару ожидают на юге Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды на три дня с 29 июня по 1 июля, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По официальным данным, кратковременные грозовые дожди по-прежнему ожидаются в отдельных районах Казахстана, температура воздуха предполагается близкой к средним многолетним значениям.

«Лишь на юге республики будет жарко, максимальная температура повысится до плюс 33−38, местами 40 градусов», — сообщили в «Казгидромете».

Консультативный прогноз погоды по Астане на 29 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +31…+33 градусов.

На 30 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +31…+33 градусов.

На 1 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

Консультативный прогноз погоды по Алматы на 29 июня: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

На 30 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

На 1 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью +17…+19, днем +30…+32 градусов.

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