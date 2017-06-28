40-градусную жару ожидают на юге Казахстана

По официальным данным, кратковременные грозовые дожди по-прежнему ожидаются в отдельных районах Казахстана, температура воздуха предполагается близкой к средним многолетним значениям.

«Лишь на юге республики будет жарко, максимальная температура повысится до плюс 33−38, местами 40 градусов», — сообщили в «Казгидромете».

Консультативный прогноз погоды по Астане на 29 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +31…+33 градусов.

На 30 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +31…+33 градусов.

На 1 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

Консультативный прогноз погоды по Алматы на 29 июня: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

На 30 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

На 1 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура ночью +17…+19, днем +30…+32 градусов.