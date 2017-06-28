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13:46 (мск), источник: НИА Самара

За Волгой в Самаре установили мусорные площадки для отдыхающих

В июле планируют увеличить и периодичность вывоза мусора.

Отдыхая за Волгой, самарцы стали чаще выкидывать бытовые отходы на мусорные площадки, а не разбрасывать на берегу. Об этом рассказал замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов. По его словам, с 2009 года в Самаре ежегодно организовывают централизованный сбор и вывоз отходов в неорганизованных местах массового отдыха. Площадки для мусора есть на левом и правом берегах рек Волга, Самара и Татьянка.

На правобережье Волги и прилегающих островах установлены 24 сборно-разборные площадки для сбора мусора: на островах Поджабный, Зелененький, Голодный, в затоне Грязный, в районе пристани Зеленая Роща, на Верхнем пляже. Отсюда мусор вывозится на специализированном плавсредстве для утилизации.

На левом берегу рек Волга, Самара и Татьянка размещены 18 бункеров — накопителей. Вывоз отходов осуществляется подрядной организацией до трех раз в неделю. В июле, когда отдыхающих традиционно больше, планируют увеличить и периодичность вывоза мусора, сообщает «Большая деревня».

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