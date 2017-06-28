50 человек за неделю заболели клещевым энцефалитом в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по НСО.

С начала года клещи покусали 15 965 человек.

«Наибольшее количество покусов зарегистрировано на территории Новосибирского, Мошковского, Тогучинского, Искитимского районов области, г. Бердске, в Советском районе города Новосибирска», — рассказали в ведомстве.

За минувшую неделю с подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 50 человек, показатель выше прошлогоднего на 85,1%. Все госпитализированные не были привиты.

«Проведено лабораторное исследование клещей на: наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита — 855 экземпляров, вирус обнаружен в 21 экземпляре (2,5%); возбудителя клещевого боррелиоза — 801 экземпляр, из них 438 положительных (54,7%), моноцитарного эрлихиоза — 239 экземпляров, положительных находок — 10 (4,2%), гранулоцитарного анаплазмоза человека — 239 экземпляров, из них 6 положительных (2,5%)», — отметили специалисты ведомства.

Привито за неделю 658 человек, в том числе 189 детей.