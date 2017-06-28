Пограничники не пропустили в Омск 300 тысяч подозрительных яиц
Сотрудники регионального Россельхознадзора совместно с пограничниками задержали автомобиль, в котором перевозилась партия куриных яиц в количестве 302400 штук. Яйца заняли 840 коробок.
Сотрудники регионального Россельхознадзора совместно с пограничниками задержали автомобиль, в котором перевозилась партия куриных яиц в количестве 302400 штук. Яйца заняли 840 коробок.
Во время осмотра грузовика и товара, а также проверки документов, выяснилось, что на яйца отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для из перевозки по таможенной территории.
Специалисты ведомства запретили ввозить на территорию РФ подозрительный товар, решив вернуть его в Казахстан.
Правонарушитель привлечен к административной ответственности.