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15:13 (мск), источник: СуперОмск

Пограничники не пропустили в Омск 300 тысяч подозрительных яиц

Сотрудники регионального Россельхознадзора совместно с пограничниками задержали автомобиль, в котором перевозилась партия куриных яиц в количестве 302400 штук. Яйца заняли 840 коробок.

Во время осмотра грузовика и товара, а также проверки документов, выяснилось, что на яйца отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для из перевозки по таможенной территории.

Специалисты ведомства запретили ввозить на территорию РФ подозрительный товар, решив вернуть его в Казахстан.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности.

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