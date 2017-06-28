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13:44 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле задержали троих российских КВНщиков за нарушение ПДД

Трое квн-щиков тюменской команды Союз, которые находились в Гомеле для участия в выпускном вечере одного из вузов, были доставлены сотрудниками Департамента охраны в РОВД Центрального района.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Перед этим они находились рядом с областным УВД, сидели кто на бордюре, кто — на брусчатке автомобильной парковки, крутили спиннер — популярную в последнее время модную игрушку. Это стало основанием для утверждения с их стороны, что их задержали именно за модную крутелку, которая вызвала подозрение правоохранительных органов.

Однако у милиции другая версия:

— 25 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что молодые люди находятся на проезжей части, предназначенной для парковки автомобилей. Туда был направлен ближайший наряд департамента Охрана, — рассказал официальный представитель УВД Гомельской области Виталий Пристромов. — Молодых людей доставили в райотдел. Там у них взяли объяснения. Сотрудники милиции провели беседу о том, что отдыхать на проезжей части нельзя, для этого у нас есть специальные места, после чего их отпустили. Никаких протоколов составлено не было.

Относительно инсинуаций о собаке, которая находилась в служебном автомобиле, доставлявшем квэнщиков, Виталий Пристромов пояснил, что она в штатном режиме присутствует в работе наряда быстрого реагирования.

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