Все свое беру с собой: как путешествуют президенты

Источник: AP 2017

Читайте также Чем занимаются бывшие президенты США после ухода с поста?

Главы всех государств, хотя бы изредка, но выезжают из своих резиденций для заграничных визитов и личных встреч с подведомственным населением. Многие из них берут с собой солидный антураж из людей, вещей и средств передвижения. Так как же путешествуют мировые лидеры? Air Force One, безопасность и кетчуп Быть лидером самой влиятельной и богатой страны в мире совсем непросто. За это приходится расплачиваться постоянным пребыванием в жесткой зоне безопасности — так называемом «пузыре». Президентский «пузырь» обходится налогоплательщикам в 180 тыс. долларов США в час. «Лидер свободного мира» путешествует на знаменитом президентском самолете (на самом деле их два) Air Force One. На нем с комфортом могут находиться более 100 человек: 76 пассажиров и 26 членов экипажа.

Источник: Reuters

Президентские апартаменты расположены в носу самолета. Там есть два дивана, которые с легкостью превращаются в кровати, и жалюзи, опускающиеся на окна с помощью простого нажатия кнопки.

Дональд Трамп летает с 26 членами экипажа. На фото: Барак Обама как-то зашел в кабину пилотов. | Источник: U.S. Government Works

В те времена, когда хозяином самолета и Белого дома был Барак Обама, в президентских апартаментах была установлена специальная игровая консоль для его дочерей.

Президент Джордж Буш-младший принимает премьера Японии Дзинъитиро Коидзуми на борту самолета. | Источник: Reuters

Все верхняя часть Air Force One, так сказать, чердак, забита секретным оборудованием для обеспечения безопасности. Сюда входят антирадарные устройства, датчики для распознавания кибератак и ракет с инфракрасными головками наведения. Самолет можно заправлять прямо в воздухе, однако эта процедура считается слишком опасной, чтобы выполнять ее с президентом на борту. В том случае, если на Air Force One летит вице-президент, эта опасность уже не считается такой уж большой. При этом главный упор в президентском лайнере делается на безопасность и на удобство, но не на роскошь.

Дональд Трамп любит роскошь. Это - интерьер в апартаментах "Трамп-тауэр". Его частный самолет украшен гораздо богаче. | Источник: AP 2017

Для нынешнего президента «первый борт» является явным ухудшением полетных условий после его личного самолета, где ванная комната выложена мрамором, а вся мебель украшена позолотой и монограммами с именем «Трамп». Во время первого иностранного визита президента Трампа — в Саудовскую Аравию — хозяева расстарались, чтобы он чувствовал себя как дома. На официальном обеде подавали его любимое блюдо: стейк с кетчупом. Говорят, что на всякий случай запасная бутылка с кетчупом путешествовала вместе с президентом. Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, два лифта и пара лимузинов

Источник: AP 2017

Король Саудовской Аравии может путешествовать так, как захочет. Во-первых, потому что самодержец, а во-вторых, потому что у его страны есть нефть, и, следовательно, деньги. В начале этого года он отправился в Индонезию с девятидневным визитом, прихватив с собой 506 тонн багажа, включая два 600-х «мерседеса» и парочку личных лифтов. Короля также сопровождали более 600 человек антуража — одних только принцев крови было 25 человек. Впрочем, для нефтяного королевства это не новость. В сентябре 2015 года король снял целиком все 222 номера в вашингтонской гостинице Four Seasons. Те гости, которые раньше заказали свои номера в этом первоклассном отеле, были с извинениями переселены в соседние гостиницы такого же класса.

Отель Four Seasons отличает изысканность и роскошь во всем: от еды до интерьеров. Неудивительно, что король Саудовской Аравии предпочел именно его в качестве своей временной резиденции. | Источник: AFP 2017

К приезду Его Величества владельцы Four Seasons расстелили ковровые дорожки даже в подземном гараже. Мебель отеля засверкала золотом. Золотом были украшены зеркала, столы, лампы и даже вешалки для шляп.

Вилла саудовских королей на Ривьере. Близлежащий пляж был полностью закрыт для публики на время августейшего визита. | Источник: AP 2017

За месяц до визита в США король отправился на Французскую Ривьеру в тесной компании из 1000 избранных гостей. В их эксклюзивное пользование был предоставлен большой пляж, освобожденный на это время от других отдыхающих. Полковник Каддафи: девственницы и шатер бедуина

Каддафи разбивал свой шатер в Кремле... | Источник: РИА "Новости"

Полковник Муаммар Каддафи правил Ливией 42 года. В Триполи он жил в хорошо охраняемом комплексе, снабженном целой сетью туннелей, прорытых на случай внезапного бегства. Как. мы знаем, эта предосторожность ливийскому диктатору не помогла.

...на Елисейских полях в Париже... | Источник: AFP 2017

Однако за границу он брал с собой роскошную версию бедуинского шатра, который раскидывал во многих мировых столицах. Шатер был настолько тяжелым, что его приходилось возить на отдельном грузовом самолете. Для полноты картины ливийский диктатор иногда привязывал снаружи парочку захваченных с собой верблюдов.

...и в родном Триполи. | Источник: AP 2017

Личная охрана полковника, которую он тоже возил с собой, состояла из 40 отлично подготовленных телохранителей, вернее, телохранительниц. Их Каддафи отбирал лично. При поступлении на службу девушки давали обет целомудрия. Все военизированные девственницы заканчивали женскую военную академию. На службе дамы должны были появляться в макияже и боевых сапогах на высоком каблуке.

Амазонки Каддафи во время визита полковника в Лувр. | Источник: AFP 2017

Есть сведения, что пристрастие Муаммара Каддафи к шатру было связано еще и с тем, что полковник не доверял лифтам и боялся высоты. Всю свою жизнь он старался сделать так, чтобы не приходилось подниматься больше, чем на 35 ступенек. Как возят Кимов: поезд, самолет и автомобиль с туалетом

Ким Чен Ир заходит в свой личный вагон в Новосибирске во время путешествия в Москву. | Источник: РИА "Новости"

Чем более закрытой является страна, тем меньше нам известно о том, как передвигаются внутри и снаружи ее лидеры. Про частную жизнь лидеров Северной Кореи нам не известно почти ничего. Однако с уверенностью можно сказать, что Ким Чен Ир, папа нынешнего правителя, не любил летать и предпочитал поезд. Учитывая, что он практически никуда не ездил, кроме России и Китая, этого способа передвижения было вполне достаточно.

Как отделан внутри самолет Кимов, не знает никто, но говорят, что от его убранства не отказался бы и Дональд Трамп. | Источник: Reuters

Его сын и преемник династии Ким Чен Ын иногда путешествует на специально оборудованном Ил-62, который западные журналисты, пародируя название самолета американского президента Air Force One («Борт номер один»), прозвали Air Force Un («Борт номер Ын»). Источник в правительстве Южной Кореи утверждает, что младший Ким очень любит взять штурвал в руки, несмотря на то, что управлять самолетом его никто никогда не учил. В прошлом году в западные СМИ просочились сведения, что когда Ким Чен Ын путешествует по стране, чтобы научить колхозников сажать рис, солдат — стрелять, а рыбаков — ловить рыбу, его всегда сопровождает автомобиль с его личным туалетом. Больше им не может пользоваться никто, и наказание за ослушание предусмотрено самое что ни на есть суровое.

В поездках по стране Ким Чен Ына сопровождает специальный автомобиль с туалетом. | Источник: AFP 2017

Если лидеру надо воспользоваться спецавтомобилем, это происходит в обстановке жесточайшей секретности, потому что в прошлом власти КНДР утверждали, что лидер страны обладает божественной властью, и туалет ему в принципе ни к чему. Папа Франциск: мини-Ватикан, бревиарий и книга для чтения

Самая обычная Alitalia, только добавлен папский герб. | Источник: AFP 2017

Выезжая за границу, папа римский берет с собой небольшой антураж, состоящий из чиновников Ватикана и сотрудников папской пресс-службы. Эта компания получила неформальное название «мини-Ватикан». Разумеется, приходится брать и охрану. Во время визита в США в 2015 году служба безопасности Ватикана долго согласовывала все детали предстоящего визита с американскими коллегами.

Внутри тоже ничего особенного. На фото: папа общается со своей пресс-службой и другими журналистами. | Источник: AP 2017

Кроме того, учитывая, что папа Франциск говорит по-английски не так хорошо, как на остальных известных ему языках, в поездку в США его сопровождал и переводчик, католический священник из Гибралтара Джерард Майлз.

Папа Франциск прибыл в США; за ним спускается переводчик. | Источник: AP 2017

Папа, конечно, является главой всех католиков, но при этом путешествует без особой помпы. Специального самолета, например, у него нет. Для путешествий понтифика Ватикан фрахтует у итальянской авиакомпании Alitalia самый обычный пассажирский лайнер, в котором летят собственно папа, его помощники и журналисты. Единственным признаком того, что на борту находится понтифик, являются наголовники на креслах с папским гербом. Разумеется, журналисты уже давно окрестили самолет, в котором летает папа, «Пастырь номер один». А еще папа Франциск всегда сам носит свой небольшой дорожный саквояж. В нем он везет бритву, богослужебную книгу с текстами молитв, которая называется бревиарий, записную книжку с расписанием предстоящих встреч и книгу для чтения.

На фото: тот самый портфель папы. | Источник: AFP 2017

Яна Литвинова Би-би-си, Лондон