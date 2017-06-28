Все свое беру с собой: как путешествуют президенты
Что берут с собой в заграничные поездки мировые лидеры? Кроме охраны и любимой еды, в списке могут оказаться даже личные туалеты и запасные лифты.
Что берут с собой в заграничные поездки мировые лидеры? Кроме охраны и любимой еды, в списке могут оказаться даже личные туалеты и запасные лифты.
Главы всех государств, хотя бы изредка, но выезжают из своих резиденций для заграничных визитов и личных встреч с подведомственным населением. Многие из них берут с собой солидный антураж из людей, вещей и средств передвижения. Так как же путешествуют мировые лидеры?
Air Force One, безопасность и кетчуп
Быть лидером самой влиятельной и богатой страны в мире совсем непросто. За это приходится расплачиваться постоянным пребыванием в жесткой зоне безопасности — так называемом «пузыре».
Президентский «пузырь» обходится налогоплательщикам в 180 тыс. долларов США в час. «Лидер свободного мира» путешествует на знаменитом президентском самолете (на самом деле их два) Air Force One. На нем с комфортом могут находиться более 100 человек: 76 пассажиров и 26 членов экипажа.
Президентские апартаменты расположены в носу самолета. Там есть два дивана, которые с легкостью превращаются в кровати, и жалюзи, опускающиеся на окна с помощью простого нажатия кнопки.
В те времена, когда хозяином самолета и Белого дома был Барак Обама, в президентских апартаментах была установлена специальная игровая консоль для его дочерей.
Все верхняя часть Air Force One, так сказать, чердак, забита секретным оборудованием для обеспечения безопасности. Сюда входят антирадарные устройства, датчики для распознавания кибератак и ракет с инфракрасными головками наведения.
Самолет можно заправлять прямо в воздухе, однако эта процедура считается слишком опасной, чтобы выполнять ее с президентом на борту. В том случае, если на Air Force One летит
При этом главный упор в президентском лайнере делается на безопасность и на удобство, но не на роскошь.
Для нынешнего президента «первый борт» является явным ухудшением полетных условий после его личного самолета, где ванная комната выложена мрамором, а вся мебель украшена позолотой и монограммами с именем «Трамп».
Во время первого иностранного визита президента Трампа — в Саудовскую Аравию — хозяева расстарались, чтобы он чувствовал себя как дома. На официальном обеде подавали его любимое блюдо: стейк с кетчупом.
Говорят, что на всякий случай запасная бутылка с кетчупом путешествовала вместе с президентом.
Салман ибн
Король Саудовской Аравии может путешествовать так, как захочет.
В начале этого года он отправился в Индонезию с девятидневным визитом, прихватив с собой 506 тонн багажа, включая два 600-х «мерседеса» и парочку личных лифтов.
Короля также сопровождали более 600 человек антуража — одних только принцев крови было 25 человек.
Впрочем, для нефтяного королевства это не новость. В сентябре 2015 года король снял целиком все 222 номера в вашингтонской гостинице Four Seasons. Те гости, которые раньше заказали свои номера в этом первоклассном отеле, были с извинениями переселены в соседние гостиницы такого же класса.
К приезду Его Величества владельцы Four Seasons расстелили ковровые дорожки даже в подземном гараже. Мебель отеля засверкала золотом. Золотом были украшены зеркала, столы, лампы и даже вешалки для шляп.
За месяц до визита в США король отправился на Французскую Ривьеру в тесной компании из 1000 избранных гостей. В их эксклюзивное пользование был предоставлен большой пляж, освобожденный на это время от других отдыхающих.
Полковник Каддафи: девственницы и шатер бедуина
Полковник Муаммар Каддафи правил Ливией 42 года.
В Триполи он жил в хорошо охраняемом комплексе, снабженном целой сетью туннелей, прорытых на случай внезапного бегства. Как.
мы знаем, эта предосторожность ливийскому диктатору не помогла.
Однако за границу он брал с собой роскошную версию бедуинского шатра, который раскидывал во многих мировых столицах. Шатер был настолько тяжелым, что его приходилось возить на отдельном грузовом самолете. Для полноты картины ливийский диктатор иногда привязывал снаружи парочку захваченных с собой верблюдов.
Личная охрана полковника, которую он тоже возил с собой, состояла из 40 отлично подготовленных телохранителей, вернее, телохранительниц. Их Каддафи отбирал лично. При поступлении на службу девушки давали обет целомудрия. Все военизированные девственницы заканчивали женскую военную академию. На службе дамы должны были появляться в макияже и боевых сапогах на высоком каблуке.
Есть сведения, что пристрастие Муаммара Каддафи к шатру было связано еще и с тем, что полковник не доверял лифтам и боялся высоты. Всю свою жизнь он старался сделать так, чтобы не приходилось подниматься больше, чем на 35 ступенек.
Как возят Кимов: поезд, самолет и автомобиль с туалетом
Чем более закрытой является страна, тем меньше нам известно о том, как передвигаются внутри и снаружи ее лидеры.
Про частную жизнь лидеров Северной Кореи нам не известно почти ничего.
Однако с уверенностью можно сказать, что Ким Чен Ир, папа нынешнего правителя, не любил летать и предпочитал поезд. Учитывая, что он практически никуда не ездил, кроме России и Китая, этого способа передвижения было вполне достаточно.
Его сын и преемник династии Ким Чен Ын иногда путешествует на специально оборудованном Ил-62, который западные журналисты, пародируя название самолета американского президента Air Force One («Борт номер один»), прозвали Air Force Un («Борт номер Ын»).
Источник в правительстве Южной Кореи утверждает, что младший Ким очень любит взять штурвал в руки, несмотря на то, что управлять самолетом его никто никогда не учил.
В прошлом году в западные СМИ просочились сведения, что когда Ким Чен Ын путешествует по стране, чтобы научить колхозников сажать рис, солдат — стрелять, а рыбаков — ловить рыбу, его всегда сопровождает автомобиль с его личным туалетом.
Больше им не может пользоваться никто, и наказание за ослушание предусмотрено самое что ни на есть суровое.
Если лидеру надо воспользоваться спецавтомобилем, это происходит в обстановке жесточайшей секретности, потому что в прошлом власти КНДР утверждали, что лидер страны обладает божественной властью, и туалет ему в принципе ни к чему.
Папа Франциск:
Выезжая за границу, папа римский берет с собой небольшой антураж, состоящий из чиновников Ватикана и сотрудников папской
Разумеется, приходится брать и охрану. Во время визита в США в 2015 году служба безопасности Ватикана долго согласовывала все детали предстоящего визита с американскими коллегами.
Кроме того, учитывая, что папа Франциск говорит
Папа, конечно, является главой всех католиков, но при этом путешествует без особой помпы. Специального самолета, например, у него нет. Для путешествий понтифика Ватикан фрахтует у итальянской авиакомпании Alitalia самый обычный пассажирский лайнер, в котором летят собственно папа, его помощники и журналисты. Единственным признаком того, что на борту находится понтифик, являются наголовники на креслах с папским гербом.
Разумеется, журналисты уже давно окрестили самолет, в котором летает папа, «Пастырь номер один».
А еще папа Франциск всегда сам носит свой небольшой дорожный саквояж. В нем он везет бритву, богослужебную книгу с текстами молитв, которая называется бревиарий, записную книжку с расписанием предстоящих встреч и книгу для чтения.
Яна Литвинова