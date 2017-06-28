Все въезды в Ростов будут реконструированы
Каждый из четырех въездов в
Каждый из четырех въездов в
В частности, до конца текущего года на кольце между улицами Таганрогской и Малиновского будет установлен огромный футбольный мяч, раскрашенный в цвета флагов
Еще 29 млн рублей будет направлено на реконструкцию памятника «Тачанка», которая находится на южном въезде в Ростов. До конца года вокруг него положат новую плитку, заменят подпорные стенки, постелют газон и установят кадки с цветами, а буквы с названием города будут подсвечены.
На въезде со стороны Новочеркасска реконструкция уже закончена, она велась за внебюджетные средства. Там был установлен флаг России, а также высажены многолетние цветы.