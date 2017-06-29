Австралиец вживил себе в руку проездной
Житель Австралии вживил себе под кожу проездной, и теперь для того чтобы попасть на поезд, ему нужно всего лишь помахать левой рукой, куда был вживлен чип, перед сканером.
Житель Австралии вживил себе под кожу проездной, и теперь для того чтобы попасть на поезд, ему нужно всего лишь помахать левой рукой, куда был вживлен чип, перед сканером.
Биохакер
Со слов
«Если
Со слов
Представитель департамента транспорта Нового Южного Уэльса сказал австралийской Huffington Post, что власти не поддерживают подобные манипуляции с проездными документами, поскольку они нарушают установленные правила пользования проездными.
«Изменение физических характеристик карты Opal может сказаться на ее надежности», — отметили в департаменте.
Пока не ясно, разрешат ли власти использовать проездной, вживленный под кожу. Не исключено, что проездной