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14:03 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Австралиец вживил себе в руку проездной

Житель Австралии вживил себе под кожу проездной, и теперь для того чтобы попасть на поезд, ему нужно всего лишь помахать левой рукой, куда был вживлен чип, перед сканером.

Биохакер Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау (да, это его настоящее полное имя) говорит, что проездной вживил ему под кожу мастер по пирсингу. Для этого они обрезали чип от проездного Opal на 6 мм — до 10 мм — и «упаковали» в биосовместимый пластик.

Со слов Мяу-Лудо, теперь у него есть возможности, которыми может похвастаться не каждый.

«Если кто-нибудь украдет мой кошелек, у меня не будет проблем добраться до дома», — говорит биохакер. В левую руку биохакера вживлены еще два чипа, на одном из которых — документы и другая важная информация.

Со слов Мяу-Лудо, иногда сканер не считывает информацию с чипа, поэтому приходится подносить руку к сканеру несколько раз. Но, как отмечает биохакер, такое случается и с обычными проездными картами Opal.

Мяу-Лудо говорит, что ему интересно будет посмотреть на реакцию сотрудников метро Сиднея, когда они поймут, что его проездной вживлен под кожу.

Представитель департамента транспорта Нового Южного Уэльса сказал австралийской Huffington Post, что власти не поддерживают подобные манипуляции с проездными документами, поскольку они нарушают установленные правила пользования проездными.

«Изменение физических характеристик карты Opal может сказаться на ее надежности», — отметили в департаменте.

Пока не ясно, разрешат ли власти использовать проездной, вживленный под кожу. Не исключено, что проездной Мяу-Лудо могут заблокировать, и тогда все его старания окажутся напрасными.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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