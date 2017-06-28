68 донских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ

Согласно информации из официальных источников, большинство участников ЕГЭ в регионе получили наивысшее количество баллов по гуманитарным предметам. 25 выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по русскому языку, 11 — по литературе и 13 — по обществознанию.

По физике наивысший балл получили три донских выпускника, а по биологии — четыре, по информатике и ИКТ — 11, по математике профильного уровня — один.

На данный момент выпускникам осталось узнать результаты по иностранным языкам, химии и истории.