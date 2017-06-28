Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Путин назвал три напитка, которые предпочитает вину
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
СМИ: вылетевший из Москвы самолет подал сигнал бедствия
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
СМИ: экс-солист "Иванушек" находится в критическом состоянии
СМИ: «мальчишеский» образ Брежневой удивил Сеть
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
МИД РФ сделал предупреждение США
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
21Открытие Московского международного кинофестиваля
16:48 (мск), источник: ТАСС

Новосибирск примет 3—4 июля первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС

Планируется, что в работе форума примет участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС пройдет 3—4 июля в Новосибирске, в нем примут участие представительницы более чем 300 женских организаций. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС пройдет в регионе 3—4 июля. В его работе примут участие более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР», — сказали в пресс-службе.

Планируется, что в работе конгресса примет участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тема конгресса — «Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре». Участницы форума обсудят вопросы поддержки женского предпринимательства, роли женщин в укреплении гуманитарного сотрудничества и достижении глобальных целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено роли женщин в экономическом развитии общества. В рамках конгресса пройдет государственно-частный диалог «Женщины и экономика», который объединит представителей деловых кругов и государственной власти.

С инициативой провести Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирской области выступила член Совета Федерации от региона Надежда Болтенко. Ее предложение поддержал губернатор Владимир Городецкий, который в 2016 году направил соответствующее обращение в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
Кремль прокомментировал скандал с памятной доской Сталину
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
ЕС официально продлил экономические санкции против России
ФАС проверит все торговые объекты в московских аэропортах
Психолог: На домашнем ЧМ Россия будет мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Москвичам помогут увеличить площадь квартир в рамках реновации
В России станет меньше гостиниц
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки Поклонники фигуристов сразу узнали, на кого похожа девочка.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь