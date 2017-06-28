Новосибирск примет 3—4 июля первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС
Планируется, что в работе форума примет участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Планируется, что в работе форума примет участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС пройдет
«Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС пройдет в регионе
Планируется, что в работе конгресса примет участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Тема конгресса — «Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре». Участницы форума обсудят вопросы поддержки женского предпринимательства, роли женщин в укреплении гуманитарного сотрудничества и достижении глобальных целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено роли женщин в экономическом развитии общества. В рамках конгресса пройдет
С инициативой провести Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирской области выступила член Совета Федерации от региона Надежда Болтенко. Ее предложение поддержал губернатор Владимир Городецкий, который в 2016 году направил соответствующее обращение в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.