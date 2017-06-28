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16:25 (мск), источник: РИАЦ

Трое волгоградцев удостоены муниципальных наград

На заседании Волгоградской гордумы три жителя города-героя награждены муниципальными наградами.

Источник: РИАЦ

Почетного знака города-героя Волгограда «За верность Отечеству» удостоены заслуженный юрист РФ, член областной общественной палаты Светлана Казаченок и начальник 15-й пожарно-спасательной части Алексей Лепехин.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе гордумы Волгограда, Светлана Казаченок награждена за высокие достижения в укреплении законности, защите прав и свобод граждан. С 1999 года волгоградский юрист оказывает безвозмездную правовую помощь социально незащищенным категориям граждан и социально значимым некоммерческим организациям Волгограда.

Алексей Лепехин отмечен за проявленный героизм и отвагу при ликвидации чрезвычайных ситуаций и при организации работ по спасению жизни людей. В частности, Алексей Лепехин принимал активное участие в ликвидации последствий теракта в троллейбусе на улице Качинцев в декабре 2013 года и в спасательных работах после взрыва газа в жилом доме № 47 по улице Космонавтов.

Также награждена Почетным знаком «Родительская слава Волгограда» многодетная мама из Ворошиловского района Ольга Мымрикова.

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