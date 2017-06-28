Трое волгоградцев удостоены муниципальных наград
На заседании Волгоградской гордумы три жителя
На заседании Волгоградской гордумы три жителя
Почетного знака
Как сообщили РИАЦ в
Алексей Лепехин отмечен за проявленный героизм и отвагу при ликвидации чрезвычайных ситуаций и при организации работ по спасению жизни людей. В частности, Алексей Лепехин принимал активное участие в ликвидации последствий теракта в троллейбусе на улице Качинцев в декабре 2013 года и в спасательных работах после взрыва газа в жилом доме № 47 по улице Космонавтов.
Также награждена Почетным знаком «Родительская слава Волгограда» многодетная мама из Ворошиловского района Ольга Мымрикова.