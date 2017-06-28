В Воронеже на месяц перекроют участок улицы Менделеева

Движение автомобилей на участке Р-298 на улице Менделеева в районе моста через реку Песчанка на месяц перекроют с 8:00 субботы, 1 июля. На участке улицы пройдет устройство канализационного коллектора к ЖК «Озерки», сообщила пресс-служба мэрии. Работы проведет ООО «Выбор».

Запрет будет действовать до 23:30 31 июля. Движение автобусов № 26а, 65а и 87 будет направлено с улицы Менделеева по улице Новосибирская (с движением под путепроводом и разворотом автобусов на улице Новосибирская на пересечении с улицей Путилина), улице Лебедева и далее по маршрутам.