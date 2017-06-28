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18:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на месяц перекроют участок улицы Менделеева

Маршрут 3 городских автобусов изменится до 31 июля.

Движение автомобилей на участке Р-298 на улице Менделеева в районе моста через реку Песчанка на месяц перекроют с 8:00 субботы, 1 июля. На участке улицы пройдет устройство канализационного коллектора к ЖК «Озерки», сообщила пресс-служба мэрии. Работы проведет ООО «Выбор».

Запрет будет действовать до 23:30 31 июля. Движение автобусов № 26а, 65а и 87 будет направлено с улицы Менделеева по улице Новосибирская (с движением под путепроводом и разворотом автобусов на улице Новосибирская на пересечении с улицей Путилина), улице Лебедева и далее по маршрутам.

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