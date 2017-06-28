ЕСПЧ рассмотрит жалобу пенсионера, ударившего Булигу

ЕСПЧ сообщил молдавским властям, что жалоба «Михаил Доготарь против Республики Молдова» принята и в ближайшее время начнется разбирательство.

Издание напоминает, что в мае 2014 года Валентина Булига, будучи министром труда, социальной защиты и семьи провела встречу в Глодянах. Пенсионер Михаил Доготарь, возмущенный тем, что социальные работники, по его мнению, неправильно рассчитали его пенсию, высказал претензии министру и набросился на нее с кулаками. Как написала Булига в обращении в полицию, пожилой мужчина ударил ее по лицу. Сам пенсионер утверждает, что она его спровоцировала.

Михаила Доготаря обвинили в хулиганстве и завели против него уголовное дело. Прокуратура Глодян назначила психиатрическую экспертизу, после чего он был доставлен в психиатрическую лечебницу в Бельцах, где ему поставили диагноз «деменция». В сентябре мужчина был доставлен правоохранительными органами в психиатрическую клинику в Кишиневе для сдачи анализов и стационарного лечения. Здесь он провел неделю вместе с тяжелобольными пациентами и алкоголиками.

В феврале 2015 года Доготарь обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушение права на свободу и безопасность, а также на правосудие и уважение частной жизни.