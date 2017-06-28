Расшифрован древний самурайский манускрипт с рецептом ослепляющей пудры

В тексте, в частности, говорится, что для успешного боя воин должен держать «зло в сердце», а дух, глаза, руки и ноги «должны быть в равновесии». Свиток предупреждает, что даже те, кто досконально изучил все «инструкции», рискует быть поверженным в бою, если на него нападут сразу слишком много врагов.

Манускрипт совсем недавно был переведен на современный японский мастером окинавского боевого искусства кобудо Фумио Манакой, а затем его перевел британец Эрик Шахан, также имеющий черный пояс в кобудо.

Чтобы изготовить ослепляющую пудру, самурай должен «проделать маленькое отверстие в яйце, чтобы оттуда вытекло содержимое, затем поместить внутрь измельченный красный перец, после чего обернуть яйцо бумагой». Во время битвы нужно раздавить яйцо о лицо врага или прицельно бросить его с небольшого расстояния.

Другой рецепт содержит редкий ингредиент — измельченные фрагменты ядовитой змеи мамуши, смешанные с конским навозом и травой. Все это нужно также обернуть бумагой, а затем «выдуть» врагу в лицо, после чего он теряет сознание.

К ночным сражениям при отсутствии лунного света нужно готовиться очень тщательно: «сосредоточьтесь на том, как распределился вокруг вас противник и определите, какое оружие он использует». Еще одна тактика (куда более выгодная): скрыться в темноте и шпионить за врагом, пишет moya-planeta. ru.

Также в манускрипте содержатся советы, как сражаться мечом в закрытом пространстве (если на самурая напали в его доме в темную ночь). Обороняться следует одновременно мечом и ножнами, чтобы укрывать корпус от боковых ударов.

Возникновение свитка покрыто мраком. В тексте утверждается, что большая часть манускрипта принадлежит Ямамото Кансуке (1501 — 1561гг), самураем, который служил даймё Такэда Шинген. Некоторые главы приписываются Кусуноки Масасиге (1294 — 1336 гг), самураю, служившему императору Го-Дайго.

Однако неизвестно, действительно ли эти люди сочинили манускрипт, передает Live Science.