До конца сентября продлевается курсирование ряда казанских электричек
(Город Казань KZN.RU, 28 июня). С июля до конца сентября продлевается курсирование ряда казанских пригородных поездов.
(Город Казань KZN.RU, 28 июня). С июля до конца сентября продлевается курсирование ряда казанских пригородных поездов.
Как сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, с 14 июля до 29 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям будут курсировать поезда № 6383 Казань —
По понедельникам, субботам и воскресеньям будут следовать поезда № 6382
С 11 июля по 30 сентября ежедневно будут курсировать электрички №№ 6325 Казань — Волжск (отправление из Казани в 17.22, прибытие в Волжск в 19.03), 6322/6402 Волжск — Казань — Бирюли (отправление из Волжска в 5.45, прибытие в Бирюли в 8.16), 6481 Бирюли — Волжск (отправление из Бирюлей в 19.26, прибытие в Волжск в 21.45).