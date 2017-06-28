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16:37 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

До конца сентября продлевается курсирование ряда казанских электричек

(Город Казань KZN.RU, 28 июня). С июля до конца сентября продлевается курсирование ряда казанских пригородных поездов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Как сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, с 14 июля до 29 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям будут курсировать поезда № 6383 Казань — Йошкар-Ола (отправление из Казани в 15.10, прибытие в Йошкар-Олу в 18.22) и № 6453 Йошкар-Ола — Табашино (отправление из Йошкар-Олы в 18.50, прибытие в Табашино в 20.12).

По понедельникам, субботам и воскресеньям будут следовать поезда № 6382 Йошкар-Ола — Казань (отправление из Йошкар-Олы в 7.40, прибытие в Казань в 11.02) и № 6452 Табашино — Йошкар-Ола (отправление из Табашина в 5.01, прибытие в Йошкар-Олу в 6.35).

С 11 июля по 30 сентября ежедневно будут курсировать электрички №№ 6325 Казань — Волжск (отправление из Казани в 17.22, прибытие в Волжск в 19.03), 6322/6402 Волжск — Казань — Бирюли (отправление из Волжска в 5.45, прибытие в Бирюли в 8.16), 6481 Бирюли — Волжск (отправление из Бирюлей в 19.26, прибытие в Волжск в 21.45).

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