В Крыму летом выступят Киркоров, Лепс и Михайлов

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала руководитель Крымской филармонии Олеся Костенко.

«Событийный график достаточно яркий. Будут наши традиционные исполнители, а именно: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, хор Турецкого, Стас Михайлов… Они (звезды — ред.) сделали для себя выбор, что для них важнее — зрители в Крыму или санкции», — заявила она.

Костенко добавила, что в Крыму также ждут югославского и сербского режиссера Эмира Кустурицу. «Особым событием не только для Крыма, но и в целом для Российской Федерации станет сольный концерт культового сербского режиссера Эмира Кустурицы», — отметила руководитель филармонии.

Она уточнила, что Кустурица пока единственный иностранец, который планирует выступить в этот сезон на полуострове.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица в составе фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra («Забрањено пушење») даст концерт 23 июля в Ялте.

Власти Украины не раз запрещали въезд в страну российским исполнителям за то, что они посещали Крым. Такие санкции со стороны Украины были введены даже в отношении американского актера Стивена Сигала. Кроме того, многие звезды попали в базу данных скандального сайта «Миротворец». Так, в черном списке оказались лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, Владимир Кузьмин, Алена Свиридова, Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Михаил Шуфутинский и другие.