Британский энтузиаст раскрутил самый большой спиннер в мире
Британский изобретатель Тони Фишер (Tony Fisher) изготовил гигантский спиннер. Об этом сообщает UPI.
Британский изобретатель Тони Фишер (Tony Fisher) изготовил гигантский спиннер. Об этом сообщает UPI.
Диаметр игрушки составляет 3,3 метра, а вес — 20 килограммов. В остальном она ничем не отличается от спиннеров обычного размера. Изобретатель опубликовал на YouTube видео, в котором он поднимает и раскручивает это приспособление над головой.
По мнению Фишера, он сделал самый большой спиннер в мире. Он признает, что есть и другие претенденты на этот титул, но не считает их конкурентами. «У некоторых просто раскрашенные картонки, — пишет он. — Если это приемлемо, почему не назвать спиннером ветряную мельницу?» Изобретатель надеется на официальное признание рекорда.
Фишер увлекся головоломками в 1981 году и с тех пор придумал более 100 оригинальных игрушек. В прошлом году он изготовил гигантский кубик Рубика, а затем потратил два дня, чтобы его собрать. Сооружение, весящее около ста килограммов, попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Спиннер — это игрушка для снятия стресса, напоминающая небольшой пропеллер с тремя лопастями. Весной 2017 года она приобрела необычайную популярность. В начале мая различные спиннеры занимали первые 20 позиций в списке бестселлеров отдела игрушек крупнейшего американского