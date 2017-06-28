Британский энтузиаст раскрутил самый большой спиннер в мире

Диаметр игрушки составляет 3,3 метра, а вес — 20 килограммов. В остальном она ничем не отличается от спиннеров обычного размера. Изобретатель опубликовал на YouTube видео, в котором он поднимает и раскручивает это приспособление над головой.

По мнению Фишера, он сделал самый большой спиннер в мире. Он признает, что есть и другие претенденты на этот титул, но не считает их конкурентами. «У некоторых просто раскрашенные картонки, — пишет он. — Если это приемлемо, почему не назвать спиннером ветряную мельницу?» Изобретатель надеется на официальное признание рекорда.