В Сочи дельфин предсказал финалистов Кубка конфедераций
В среду в сочинском дельфинарии прошло необычное шоу — афалина по кличке Ванда, решив не отставать от уже прославившихся
В среду в сочинском дельфинарии прошло необычное шоу — афалина по кличке Ванда, решив не отставать от уже прославившихся
— Ранее Ванда угадала результаты всех игр группового этапа Кубка. Мы уже прозвали ее «наша Ванга». Накануне матча предлагаем ей два футбольных мяча с надписями
Как выяснилось, Ванде десять лет, родилась она в дельфинарии Геленджика. Позже ее перевезли в Сочи. Кстати, опыт прогнозирования у афалины уже есть, потренировать навыки она смогла во время Игр-2014. По словам тренера, тогда точность ее предсказаний составила 90 процентов.