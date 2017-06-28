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16:23 (мск), источник: "Российская газета"

В Сочи дельфин предсказал финалистов Кубка конфедераций

В среду в сочинском дельфинарии прошло необычное шоу — афалина по кличке Ванда, решив не отставать от уже прославившихся животных-оракулов, предсказала результат полуфинальных матчей Кубка конфедераций. По ее мнению, главный матч турнира сыграют сборные Германии и Португалии.

— Ранее Ванда угадала результаты всех игр группового этапа Кубка. Мы уже прозвали ее «наша Ванга». Накануне матча предлагаем ей два футбольных мяча с надписями стран-соперниц. Дельфин выбирает один и «приносит» его в зубах тренеру. Пока результат предсказаний — стопроцентный, — рассказали в дельфинарии. — Теперь вот доверили ей предсказать победителей полуфиналов Кубка конфедераций — в матчах «Португалия-Чили» и «Германия-Мексика». Четко показала на мячи с надписями «Германия» и «Португалия».

Как выяснилось, Ванде десять лет, родилась она в дельфинарии Геленджика. Позже ее перевезли в Сочи. Кстати, опыт прогнозирования у афалины уже есть, потренировать навыки она смогла во время Игр-2014. По словам тренера, тогда точность ее предсказаний составила 90 процентов.

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