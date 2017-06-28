Умер автор сказок о медвежонке Паддингтоне

Бонд продолжал писательскую работу почти до самой смерти. Его последняя история про Паддингтона вышла в апреле 2017 года.

Первая книга из этой серии «Медвежонок по имени Паддингтон» вышла в 1958 году.

Как заявила дочь автора Карен Дженкел, миру повезло, что у него был Бонд, чье наследие будет жить вечно.

Некоторые книги о Паддингтоне были экранизированы. Например, недавно вышел трейлер сиквела сказки «Приключения Паддингтона-2».