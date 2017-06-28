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15:32 (мск), источник: Газета.Ру

Умер автор сказок о медвежонке Паддингтоне

Британский писатель, автор сказок о медвежонке Паддингтоне Майкл Бонд скончался в возрасте 91 года, передает The Guardian.

Источник: AFP 2017

Первая книга из этой серии «Медвежонок по имени Паддингтон» вышла в 1958 году.

Бонд продолжал писательскую работу почти до самой смерти. Его последняя история про Паддингтона вышла в апреле 2017 года.

Источник: AP 2017

Как заявила дочь автора Карен Дженкел, миру повезло, что у него был Бонд, чье наследие будет жить вечно.

Некоторые книги о Паддингтоне были экранизированы. Например, недавно вышел трейлер сиквела сказки «Приключения Паддингтона-2».

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