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16:36 (мск), источник: ТАСС

Первая в регионе наркологическая больница начала работать в Свердловской области

Учреждение объединит реабилитационный центр «Урал без наркотиков» и Областной наркологический диспансер.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Первая в регионе Областная наркологическая больница начала работу в Свердловской области. Учреждение объединит реабилитационный центр «Урал без наркотиков» и Областной наркологический диспансер, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

«Завершилось создание нового государственного автономного учреждения здравоохранения региона — “Областная наркологическая больница”, главным врачом назначен Антон Поддубный. Учреждение оказывает весь спектр услуг комплексной наркологической помощи: амбулаторный прием и консультирование, услуги стационарной наркологической помощи, медицинской реабилитации зависимых лиц, работа с близким окружением зависимого человека и ведение профилактической работы с населением», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что новое учреждение позволит снизить большинство административных барьеров при маршрутизации пациента, объединит высококвалифицированных специалистов, создаст центр по подготовке кадров соответствующего профиля и приступит к развитию на своей базе новых технологий.

«Открытие в регионе современного медицинского учреждения наркологического профиля — большой шаг к получению нуждающимися пациентами качественной комплексной наркологической помощи. Необходимость в таком учреждении появилась несколько лет назад. Могу сказать, что создание Областной наркологической больницы удалось провести с максимальным сохранением того опыта, методик и практик, которые сейчас наработаны медиками “Урала без наркотиков” и Областного наркологического диспансера», — отметил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

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