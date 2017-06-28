Поттероманию обвинили в стократном увеличении торговли дикими совами

Работа опубликована в журнале Global Ecology and Conservation.
Количество сов в продаже увеличилось с пары сотен в 2000-м до 13 000 в 2016 году, что соответствует увеличению доли на рынке с 0,1% до 1,5%. При этом первая книга о подростке-волшебнике Гарри Поттере была переведена на индонезийский в 2000 году, а первый фильм вышел в 2001-м. Несмотря на то, что доказать прямую связь этих событий с увеличением отлова птиц сложно, соавтор работы, исследователь торговли дикими животными Винсент Ниджман из британского Университета Оксфорд Брукс, мало сомневается в ее наличии.
«Благодаря Гарри Поттеру совы в качестве питомцев стали нормой», — говорит он. Это отразилось даже на названии птиц: на одном из основных индонезийских языках — малайском — совы именуются Burung Hantu, однако в последнее время их называют Burung Harry Potter, что означает «птицы Гарри Поттера».
Обычно сов продают по цене в 6−30 долларов США за штуку, что для большей части местного населения не очень большая цена. Наиболее популярны птицы из рода совок (Otus), причем малочисленные и находящиеся под угрозой популяции новых видов этого рода продолжают находить на территории страны. Также росту продаж способствует распространение Интернета: если в 2000 году только 2% населения выходило в онлайн, то сейчас это делает уже четверть.
Индонезийские законы запрещают продавать диких животных, для которых не выделяется определенная квота. Для сов такой квоты нет, но правительство не предпринимает действенных шагов, чтобы остановить этот бизнес. Также власти не следят за популяцией сов, поэтому трудно оценить урон от их отлова. Ночной образ жизни этих птиц тоже затрудняет такую работу. Авторы призывают включить сов в список защищаемых видов Индонезии, чтобы покупатели знали о том, что держать их в неволе нежелательно. Ниджман сравнивает их с сорванными цветками: «Они живы и милы, когда вы их видите на рынке, но фактически они уже мертвы».