Поттероманию обвинили в стократном увеличении торговли дикими совами

Количество сов в продаже увеличилось с пары сотен в 2000-м до 13 000 в 2016 году, что соответствует увеличению доли на рынке с 0,1% до 1,5%. При этом первая книга о подростке-волшебнике Гарри Поттере была переведена на индонезийский в 2000 году, а первый фильм вышел в 2001-м. Несмотря на то, что доказать прямую связь этих событий с увеличением отлова птиц сложно, соавтор работы, исследователь торговли дикими животными Винсент Ниджман из британского Университета Оксфорд Брукс, мало сомневается в ее наличии.

«Благодаря Гарри Поттеру совы в качестве питомцев стали нормой», — говорит он. Это отразилось даже на названии птиц: на одном из основных индонезийских языках — малайском — совы именуются Burung Hantu, однако в последнее время их называют Burung Harry Potter, что означает «птицы Гарри Поттера».