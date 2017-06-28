Власти Вихоревки предупредили о возможном срыве отопительного сезона

Исполняющий обязанности мэра Сергей Касьянов говорит, что повторяется прошлогодняя ситуация. Когда ремонт котельных толком не идёт, а объём работ слишком большой. Не исключено, что всё может затянуться до самых холодов. В правительстве региона настроены более оптимистично. Там заявили, что ситуацию в Вихоревке держат под контролем, тепловые сети подготовят в срок.