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17:54 (мск), источник: Вести Иркутск

Власти Вихоревки предупредили о возможном срыве отопительного сезона

На улице днём +30, а Вихоревка уже думает, как будет замерзать. Власти города предупредили о возможном срыве отопительного сезона.

Исполняющий обязанности мэра Сергей Касьянов говорит, что повторяется прошлогодняя ситуация. Когда ремонт котельных толком не идёт, а объём работ слишком большой. Не исключено, что всё может затянуться до самых холодов. В правительстве региона настроены более оптимистично. Там заявили, что ситуацию в Вихоревке держат под контролем, тепловые сети подготовят в срок.

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