В Воронеже откроют центр профориентации для глухих и слабослышащих

«Центр профориентации для слабослышащих и глухих людей, обучения их компьютерной грамотности» заработает в Воронеже в сентябре 2017 года. Проект «Православный приход храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца» Воронежской епархии выиграл конкурс субсидий регионального департамента труда и занятости населения. Приказ об утверждении победителей конкурса появился на сайте департамента в июне.

Создатели проекта центра получили 400 тыс. рублей. Деньги пойдут на закупку оборудования.

Согласно паспорту проекта, сотрудники центра профориентации обучат компьютерной грамотности не менее 40 инвалидов по слуху. Не менее 20 человек научатся работать удаленно и пройдут тренинг по социально-психологической подготовке.