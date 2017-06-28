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17:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Кехман уехал в декрет во Францию для переговоров с европейскими театрами

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, ушедший на три года в декретный отпуск и уехавший во Францию, планирует вести переговоры с театрами Европы. Он отметил, что деятельность учреждения, возглавляемого им, «выстроена и налажена».

Источник: РИА "Новости"

Об этом он объявил ТАСС в среду, 28 июня.

Отпуск я использую еще и для того, чтобы поддерживать контакты и вести переговоры с лидерами европейского театрального процесса, обеспечивать взаимодействие наших театров с зарубежными партнерами, обсуждать совместные проекты.
Владимир Кехман
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета

По словам руководителя театра, он ушел в отпуск по уходу за ребенком, потому что в апреле у него родилась дочь. Кехман отметил, что деятельность учреждения, возглавляемого им, «выстроена и налажена» и он продолжает ее полностью контролировать. «Мое постоянное физическое присутствие для этого не требуется», — добавил он.

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Ранее в среду депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус заявила, что Кехман ушел в декрет и находится «то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе».

В июле 2016 года суд признал Кехмана банкротом. В отношении директора театра введена процедура реструктуризации долгов, которая еще не завершилась. Когда это произойдет, он потеряет право занимать руководящие посты в течение трех лет. Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 миллиардов рублей.

Владимир Кехман был назначен директором Новосибирского театра оперы и балета вместо уволенного Бориса Мездрича в 2015 году. Это произошло после скандала вокруг оперы «Тангейзер», в которой представители Русской православной церкви увидели оскорбление чувств верующих. Суд таких элементов в постановке не обнаружил.

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«То ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе»: Кехман ушел в декретный отпуск
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