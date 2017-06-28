Минздрав планирует сделать поликлинику на месте больницы на ул. Горького
Министерство здравоохранения Калининградской области решило оставить в своём ведении бывшую детскую горбольницу Калининграда на ул. Горького, в которой в настоящее время располагаются отделения гастроэнтерологии и сестринского ухода Детской областной больницы. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», сообщил в среду врио министра здравоохранения Александр Кравченко на заседании общественного совета при минздраве.