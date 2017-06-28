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18:12 (мск), источник: Новый Калининград

Минздрав планирует сделать поликлинику на месте больницы на ул. Горького

Министерство здравоохранения Калининградской области решило оставить в своём ведении бывшую детскую горбольницу Калининграда на ул. Горького, в которой в настоящее время располагаются отделения гастроэнтерологии и сестринского ухода Детской областной больницы. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», сообщил в среду врио министра здравоохранения Александр Кравченко на заседании общественного совета при минздраве.

Источник: Новый Калининград

По словам Александра Кравченко, минздрав не планирует обменивать здание и участок в центре города.

«Мы хотим сделать там поликлинику, поскольку потребность в лечебно-профилактических медучреждениях очень высока», — сказал врио министра. При этом он отметил, что отделения гастроэнтерологии и сестринского ухода будут переведены в основные корпуса Детской областной больницы на ул. Дмитрия Донского.

Напомним, ранее судьбу здания на ул. Горького поднимала экс-министр здравоохранения Людмила Сиглаева на встрече с депутатами облдумы осенью 2015 года. Отвечая на вопросы депутатов о специальном микроавтобусе для перевозки детей между основным корпусом ДОБ и корпусом больницы на ул. Горького, Сиглаева обратила внимание, что такие перевозки по городу через пробки чреваты опасностью для детей. При этом она отметила, что нужно возвращать в строй здание бывшей медсанчасти № 1, переданное ДОБ. «Может быть, я думаю, кто-то забрал бы помещения на Горького и вложился в здание Медсанчасти № 1», — отмечала Сиглаева.

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