Минздрав планирует сделать поликлинику на месте больницы на ул. Горького

По словам Александра Кравченко, минздрав не планирует обменивать здание и участок в центре города.

«Мы хотим сделать там поликлинику, поскольку потребность в лечебно-профилактических медучреждениях очень высока», — сказал врио министра. При этом он отметил, что отделения гастроэнтерологии и сестринского ухода будут переведены в основные корпуса Детской областной больницы на ул. Дмитрия Донского.