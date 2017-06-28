В Минске изменится работа городского транспорта 2—3 июля в период праздничных мероприятий

3 июля в связи с проведением городского спортивного праздника по лыжероллерам «Радость рассвета» на площадке перед МКРСК «Чижовка-Арена» и ограничением движения всех видов транспорта по нечетной стороне ул. Ташкентской с 5.30 до окончания мероприятий (ориентировочно в 11.00) внесены следующие изменения в работу городского пассажирского транспорта: движение троллейбусного маршрута № 16 со стороны ж/д вокзала организуется до разворотного кольца «Ст.м. Могилевская» со следованием просп. Партизанскому, ул. Машиностроителей в обоих направлениях; движение троллейбусного маршрута № 49 со стороны р/к «Кошевого» организуется до р/к «Ст.м. Автозаводская» со следованием по ул. Малинина, ул. Крупской, ул. Кабушкина в обоих направлениях; движение троллейбусного маршрута № 92 со стороны ДС «Карастояновой» организуется до р/к «Ст.м. Могилевская» со следованием по ул. Радиальная, ул. Ваупшасова, ул. Ванеева, просп. Партизанскому, ул. Машиностроителей в обоих направлениях. Организуется работа временного автобусного маршрута № 926 «ДС «Чижовка-1 — ст.м. Автозаводская» со следованием по ул. Голодеда, ул. Ташкентская, ул. Кабушкина в обоих направлениях. Кроме того, организуется работа временного автобусного маршрута № 917 «ДС Чижовка-6 — ст.м. Автозаводская» со следованием по ул. Голодеда, ул. Ташкентская, ул. Кабушкина в обоих направлениях.

В этот день в связи с проведением общереспубликанской акции «Дзень вышыванкі» и закрытием движения всех видов транспорта по просп. Победителей на участке от ул. Немига до просп. Машерова с 13.00 до 14.00 изменяются трассы движения следующих автобусных маршрутов с выполнением всех остановочных пунктов на объездных участках: — № 1, 69, 119С, 1056-ТК по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обоих направлениях; № 73, 1073-ТК по просп. Победителей, просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обратном направлении; № 91 по просп. Победителей, просп. Машерова ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обоих направлениях; № 163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская в обратном направлении.

Как отметили в ГП «Столичный транс порт и связь», с 5.00организуется работа автобусных маршрутов № 1, 9д, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 38, 40, 42, 43д, 44, 54, 57, 59, 69, 73, 74С, 85С, 86, 90, 91, 95, 100, 102, 103, 104, 112С, 113А, 127, 133, 147, 149, 153, 159, 163, 905, 921, 926; троллейбусных маршрутов № 3, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 25, 33, 39, 51, 53, 62, 64, 68, 77; трамвайного маршрута № 6. Организуется работа до 3.00 4 июля (последние прибытия на конечные пункты) автобусных маршрутов № 1, 9д, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 38, 40, 42, 43д, 44, 54, 57, 59, 69, 73, 74С, 85С, 86, 90, 91, 95, 100, 102, 103, 104, 112С, 113А, 127, 147, 149, 153Д, 159, 163, 921; троллейбусных маршрутов № 3, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 25, 33, 51, 53, 62, 64, 68, 77; трамвайных маршрутов № 3, 11.

В период с 7.00 до 20.00 будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 1, 24, 38, 73, 100 и троллейбусном маршруте № 53.

Что касается работы Минского метрополитена, то она будет организована следующим образом: открытие в 5.00; с 7.00 до 14.00 — интервал 3 минуты; с 14.00 до 18.00 — интервал 5 минут; с 18.00 до 1.00 — интервал 3 минуты; закрытие станций для входа пассажиров в 2.00 4 июля; начало работы 4 июля 5.30.

В связи с проведением парада войск Минского гарнизона по просп. Машерова (район обелиска «Минск — город-герой»), концертной программы и праздничного салюта 3 июля будут предусмотрены изменения трасс некоторых городских маршрутов с выполнением всех остановочных пунктов на объездных участках. Так, с 5.00 до окончания парада (ориентировочно до 12.00) № 12, 40 со стороны ул. Немига по ул. М. Богдановича, ул. Орловская, ул. Карастояновой до ДС «Карастояновой» в обоих направлениях; № 18, 26, по ул. Захарова, ул. Киселева, ул. М. Богдановича, ул. В. Хоружей, Червякова в прямом направлении; по ул. Червякова, ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Захарова в обратном направлении; № 19 по ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайская, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Козлова в прямом направлении; по ул. Козлова, просп. Независимости, ул. В. Хоружей в обратном направлении; № 24, 1024-ТК по ул. Немига, ул. М. Богдановича, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева в прямом направлении; по ул. Л. Беды, ул. Сурганова, ул. М. Богдановича, ул. Немига в обратном направлении; № 29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК по ул. Орловская, Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей в обоих направлениях; маршурт № 901 со стороны ул. Первомайской до р/к «З. Бядули», со стороны Комаровского рынка отменяется; № 929 по ул. Сурганова, ул. М. Богдановича, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Немига, ул. М. Богдановича, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева в обратном направлении; отменяется трамвайное движение на участках от ДС «Озеро» до ул. З. Бядули и от ДС «Зеленый Луг» до ул. З. Бядули. Взамен организовывается работу временного автобусного маршрута № 905 «ДС Озеро — ДС Карбышева» со следованием по Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей, ул. Я. Коласа, Логойскому тракту в обоих направлениях; отменяется работа троллейбусного маршрута № 22.

В остальных случаях на время движения колонны по маршруту просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей, ул. Орловская, ул. Сурганова работа маршрутов будет приостанавливаться.

На период закрытия просп. Победителей 8.00 до 12.00 № 39 со стороны просп. Жукова до р/к «Берута» в обоих направлениях; № 77 со стороны ул. Притыцкого до р/к «Берута» в обоих направлениях; № 163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении; с 8.00 до 10.00 № 1, 119С, 1056-ТК по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, просп. Победителей в обоих направлениях; № 69 по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Пушкина в обоих направлениях; № 73 по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обратном направлении; № 1073-ТК по просп. Победителей, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, просп. Победителей в обратном направлении; № 91 по ул. М. Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, просп. Победителей в обоих направлениях; с 10.00 до 12.00 № 1, 119С, 1056-ТК по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Орловская, просп. Победителей в обоих направлениях; № 69 по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина в обоих направлениях; № 73 по ул. Тимирязева, просп. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Тимирязева в обратном направлении; № 1073-ТК по просп. Победителей, ул. Орловская, просп. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Орловская, просп. Победителей в обратном направлении; № 91 по ул. М. Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Орловская, просп. Победителей в обоих направлениях; с 16.00 до 3.00 4 июля — № 1, 119С, 1056-ТК по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей в обоих направлениях; № 69 по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Пушкина в обоих направлениях; № 73 по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обратном направлении; № 1073-ТК по просп. Победителей, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, просп. Победителей в обратном направлении; № 91 по ул. М. Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей в обоих направлениях; № 163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении.

На период закрытия просп. Машерова на участке от ул. Даумана до просп. Победителей с 12.00 3 июля до 3.00 4 июля — № 29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК по ул. Орловская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова в обоих направлениях.

В целях обеспечения перевозки пассажиров после окончания праздничного салюта и концертной программы в районе остановочных пунктов «ст.м. Немига», «Гвардейская», «Гостиница «Юбилейная» и «Театральная» будет задействован резервный подвижной состав.