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18:16 (мск), источник: РИА Крым

Активисты ОНФ добились ликвидации ряда стихийных свалок в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости (Крым). Активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Генеральная уборка» добились ликвидации четырех стихийных свалок в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба крымского штаба ОНФ.

Одна из свалок располагалась на улице Ломоносова, недалеко от автозаправочной станции. «На этом участке мусор выбрасывали в течение нескольких последних лет, в итоге тропа в зеленой зоне превратилась в настоящую помойку. После того, как объект нанесли на интерактивную карту свалок, наши эксперты подготовили обращения в городскую администрацию с требованием принять меры к устранению антисанитарной ситуации и нарушений благоустройства городской территории. Сегодня свалка ликвидирована, и тропа больше не напоминает мусорный путь», — отметил активист ОНФ Михаил Дуда.

Мусорная свалка на ул. Ломоносова в Симферополе.

Как сообщили в ОНФ, еще две свалки находились на улице Туристов, вблизи мусорных баков. Они разрастались несколько месяцев, среди куч мусора были даже новогодние елки.

Также была ликвидирована свалка на улице Индустриальной, которая также располагалась возле контейнерной площадки.

Мусорная свалка на ул. Туристов в Симферополе.

«Ситуации, когда некоторые люди не доносят мусор до бака и выбрасывают рядом, к сожалению, не такая редкая. Есть еще категория граждан, которые зная, что на вывоз строительного мусора или срезанных веток требуется отдельный вызов машины, предпочитают вывалить его просто на улице, в надежде, что кто-нибудь уберет. Но со временем эти отходы начинают занимать площадь, многократно превышающую мусорную площадку и превращаться в стихийные свалки, нанося экологический урон природе. При этом даже после уборки мусора территорию, по сути, нужно заново благоустраивать, иначе место так и останется помойкой возле дворов с соответственным внешним видом и запахами», — заявили в ОНФ.

«Фронтовики» призывают граждан сообщать о стихийных свалках, которые они обнаружили в Крыму для занесения на интерактивную карту.

Проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта работает открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут самостоятельно отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку. На основе поступивших на карту сигналов коммунальные службы и волонтеры при содействии ОНФ принимают меры по борьбе с выявленными незаконными свалками и «серыми» полигонами.

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