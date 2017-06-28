Прощание с погибшим офицером разведки Шаповалом состоится 30 июня
Прощание с Максимом Шаповалом состоится в пятницу в Доме офицеров.
Прощание с Максимом Шаповалом состоится в пятницу в Доме офицеров.
Прощание с погибшим накануне офицером разведки Министерства обороны Украины Максимом Шаповалом состоится 30 июня. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роман Бочкала.
«Прощание с Максимом Шаповалом состоится в пятницу в Доме офицеров с 10:00 до 12:00», — сообщил журналист.
Напомним, 27 июня утром в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль Mercedes черного цвета. ЧП произошло на пересечении улиц Соломенской и Механизаторов. Сообщалось об одном погибшем. Позже информация об одной смерти подтвердилась, жертвой стал водитель авто. В МВД уточнили, что погибший — военнослужащий ВСУ, офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Шаповал Максим Михайлович. Пострадал еще один человек — пожилой мужчина, который оказался на месте происшествия. Кроме того, в полиции сообщают о пострадавшей девушке 1990 г. р., ее госпитализировали. Полиция открыла уголовное производство по статье «Теракт».