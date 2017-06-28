Прощание с погибшим офицером разведки Шаповалом состоится 30 июня

Прощание с погибшим накануне офицером разведки Министерства обороны Украины Максимом Шаповалом состоится 30 июня. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роман Бочкала.

«Прощание с Максимом Шаповалом состоится в пятницу в Доме офицеров с 10:00 до 12:00», — сообщил журналист.