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19:52 (мск), источник: ТАСС

Мосты в Петербурге в честь финала Кубка конфедераций разведут под гимн «Зенита»

Неделя музыки Василия Соловьева-Седого в рамках проекта «Поющие мосты» будет проходить с 30 июня.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Организаторы шоу «Поющие мосты», которое сопровождает в Санкт-Петербурге разводку мостов в белые ночи, подготовили программу, посвященную творчеству Василия Соловьева-Седого. В начале июля на берегах Невы будет звучать подборка из произведений композитора, а финал Кубка конфедераций по футболу будет отмечен «Вечерней песней» («Слушай, Ленинград»), которая стала основой для гимна команды «Зенит» и считается одним из символов города.

«Во время проведения Кубка конфедераций для всех гостей Санкт-Петербурга мы подготовили специальную программу в рамках шоу «Поющие мосты». В дни проведения финального матча и закрытия чемпионата зрители смогут наблюдать разведение Дворцового моста под музыку культового советского композитора Василия Соловьева-Седого, — сказал в среду на пресс-конференции председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Сергей Серезлеев.

Как отметил он, «символично, что в эти дни над Невой прозвучит музыка «Гимна болельщиков «Зенита».

Неделя музыки Василия Соловьева-Седого в рамках проекта «Поющие мосты» будет проходить с 30 июня. Как отметил на пресс-конференции в петербургском пресс-центре Кубка конфедераций внук композитора, эта программа будет частью мероприятий, приуроченных к 110-летию со дня рождения Василия Соловьева-Седого.

«Для меня это очень важный проект. Самое главное — это память о композиторе, его творчестве», — сказал Василий Соловьев-Седой [младший]. Он отметил, что очень доволен тем, что одна из известнейших мелодий стала гимном петербургского футбольного клуба и звучит в случае победы «Зенита» на крупных футбольных турнирах.

Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Сезон «Поющих мостов».

Сезон звукового шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге в этом году начался 25 мая и продлится до 3 сентября. В первом сезоне шоу посетили более 2 млн человек, по итогам 2016 года проект вошел в Топ-10 самых значимых городских событийных мероприятий, заняв седьмое место и став новой визитной карточкой Санкт-Петербурга.

Как отметил Сергей Серезлеев, когда задумывался проект, ставилась цель представить горожанам и туристам творчество петербургских композиторов. В прошлом году была программа, посвященная композитору Андрею Петрову, в этом году на мостах звучали композиции по мотивам произведений Олега Каравайчука. Этим летом в рамках шоу готовится также специальная программа ко Дню Военно-Морского Флота.

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