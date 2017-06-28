Самого популярного полицейского Шымкента не уволят
Отставки начальника местной полиции Шымкента Данияра Мейрхана не будет. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Отставки начальника местной полиции Шымкента Данияра Мейрхана не будет. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Обсудить отставку самого популярного шымкентского полицейского планировали в среду на заседании депутаты городского маслихата. Однако вопрос был снят с повестки, так как рассмотрение этого вопроса отозвано акиматом
Напомним, ранее в социальных сетях появилась копия письма акимата ЮКО с рекомендацией освободить Данияра Мейрхана от занимаемой должности. Однако в защиту стража порядка выступили известные в стране блогеры и общественные активисты.
Начальник местной полиции на посту с первого дня создания местной полицейской службы. Мейрхан известен в городе своим принципиальным отношением к нарушителям. Сотрудники МПС наказывают всех, невзирая на должности. Последний инцидент был связан с задержанием сотрудника прокуратуры за рулем в нетрезвом состоянии. Тогда административный суд Шымкента лишил прав нарушителя на три года.