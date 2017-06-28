Самого популярного полицейского Шымкента не уволят

Обсудить отставку самого популярного шымкентского полицейского планировали в среду на заседании депутаты городского маслихата. Однако вопрос был снят с повестки, так как рассмотрение этого вопроса отозвано акиматом Южно-Казахстанской области.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась копия письма акимата ЮКО с рекомендацией освободить Данияра Мейрхана от занимаемой должности. Однако в защиту стража порядка выступили известные в стране блогеры и общественные активисты.

Начальник местной полиции на посту с первого дня создания местной полицейской службы. Мейрхан известен в городе своим принципиальным отношением к нарушителям. Сотрудники МПС наказывают всех, невзирая на должности. Последний инцидент был связан с задержанием сотрудника прокуратуры за рулем в нетрезвом состоянии. Тогда административный суд Шымкента лишил прав нарушителя на три года.