В Харькове демонтировали барельеф маршалу Жукову

«С многоэтажки возле станции метро “Дворец спорта” убрали барельеф Жукову, в честь которого до переименования назывался проспект, пролегающий в Слободском и Немышлянском районах. Одновременно доска служила указателем», — говорится в сообщении «МедиаПорта».

По данным портала, табличка висела на фасаде дома по адресу проспект Московский, 190/1.