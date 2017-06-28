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21:09 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Харькове демонтировали барельеф маршалу Жукову

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Барельеф маршалу Жукову на здании возле станции метро «Дворец спорта» демонтировали в Харькове, сообщают местные СМИ.

«С многоэтажки возле станции метро “Дворец спорта” убрали барельеф Жукову, в честь которого до переименования назывался проспект, пролегающий в Слободском и Немышлянском районах. Одновременно доска служила указателем», — говорится в сообщении «МедиаПорта».

По данным портала, табличка висела на фасаде дома по адресу проспект Московский, 190/1.

«Это была доска-указатель. Она была демонтирована в штатном режиме, поскольку проспект переименован. Как материальная ценность она будет храниться на складе балансодержателя», — приводятся в сообщении слова секретаря городской комиссии по вопросам топонимики и охране историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексея Хорошковатого.

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