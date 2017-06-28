В Харькове демонтировали барельеф маршалу Жукову
КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Барельеф маршалу Жукову на здании возле станции метро «Дворец спорта» демонтировали в Харькове, сообщают местные СМИ.
КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Барельеф маршалу Жукову на здании возле станции метро «Дворец спорта» демонтировали в Харькове, сообщают местные СМИ.
«С многоэтажки возле станции метро “Дворец спорта” убрали барельеф Жукову, в честь которого до переименования назывался проспект, пролегающий в Слободском и Немышлянском районах. Одновременно доска служила указателем», — говорится в сообщении «МедиаПорта».
По данным портала, табличка висела на фасаде дома по адресу проспект Московский, 190/1.
«Это была