Клименко: история с вирусом-вымогателем стала «информационной катастрофой»

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. История с вирусом-вымогателем Petya, атаковавшим различные компании по всему миру 27 июня, является «информационной катастрофой» из-за ее высокой обсуждаемости в СМИ, считает советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко. Об этом он заявил 28 июня в эфире радиостанции «Вести FM».

«Я не увидел ни одного “упавшего” сайта, я не увидел больницы, в которой в ходе операции была бы отключена аппаратура. Есть информационный фон, есть известная проблема: вирусы-шифровальщики. Но если закрыть глаза и не слушать СМИ, — ничего не происходит. Это информационная катастрофа», — сказал он.

Клименко добавил, что разработчики вируса собрали небольшое количество денег. «Видно, сколько денег собирает вся эта история: катастрофически мало», — отметил он.

По словам советника президента, существование вирусов возможно благодаря наличию анонимных платежных систем. «Благодаря анонимным средствам платежей вирусы и живут», — заключил он.