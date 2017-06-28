Клименко: история с вирусом-вымогателем стала «информационной катастрофой»
Советник президента РФ по вопросам развития интернета отметил, что разработчики вируса собрали небольшое количество денег.
Советник президента РФ по вопросам развития интернета отметил, что разработчики вируса собрали небольшое количество денег.
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. История с
«Я не увидел ни одного “упавшего” сайта, я не увидел больницы, в которой в ходе операции была бы отключена аппаратура. Есть информационный фон, есть известная проблема:
Клименко добавил, что разработчики вируса собрали небольшое количество денег. «Видно, сколько денег собирает вся эта история: катастрофически мало», — отметил он.
По словам советника президента, существование вирусов возможно благодаря наличию анонимных платежных систем. «Благодаря анонимным средствам платежей вирусы и живут», — заключил он.
Во вторник, 27 июня, стало известно об атаке новой модификации вируса, который блокирует доступ к данным и требует деньги за разблокировку. Специалисты компании