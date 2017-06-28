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21:20 (мск), источник: ТАСС

Клименко: история с вирусом-вымогателем стала «информационной катастрофой»

Советник президента РФ по вопросам развития интернета отметил, что разработчики вируса собрали небольшое количество денег.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. История с вирусом-вымогателем Petya, атаковавшим различные компании по всему миру 27 июня, является «информационной катастрофой» из-за ее высокой обсуждаемости в СМИ, считает советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко. Об этом он заявил 28 июня в эфире радиостанции «Вести FM».

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Вирус-вымогатель постоянно совершенствуется

«Я не увидел ни одного “упавшего” сайта, я не увидел больницы, в которой в ходе операции была бы отключена аппаратура. Есть информационный фон, есть известная проблема: вирусы-шифровальщики. Но если закрыть глаза и не слушать СМИ, — ничего не происходит. Это информационная катастрофа», — сказал он.

Клименко добавил, что разработчики вируса собрали небольшое количество денег. «Видно, сколько денег собирает вся эта история: катастрофически мало», — отметил он.

По словам советника президента, существование вирусов возможно благодаря наличию анонимных платежных систем. «Благодаря анонимным средствам платежей вирусы и живут», — заключил он.

Во вторник, 27 июня, стало известно об атаке новой модификации вируса, который блокирует доступ к данным и требует деньги за разблокировку. Специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

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