В Херсоне жители общежития, которые 22 дней живут без света, перекрыли шоссе
Херсонцы, которые с 6 июня живут без света, в знак протеста перекрыли дорогу.
Херсонцы, которые с 6 июня живут без света, в знак протеста перекрыли дорогу.
Жители общежития по ул. Кедровского перекрыли дорогу
«Мы сидим без света из 6 июня. Сегодня 22 день. Свет отключили
Протестующие перекрыли проезжую часть по Николаевскому шоссе. На дорогах образовались пробки.
Напомним, столичные потребители по состоянию на 1 мая задолжали за использованную электрическую энергию более 1 млрд грн.