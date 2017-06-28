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22:39 (мск), источник: Ipress.ua

В Херсоне жители общежития, которые 22 дней живут без света, перекрыли шоссе

Херсонцы, которые с 6 июня живут без света, в знак протеста перекрыли дорогу.

Источник: Ipress.ua

Жители общежития по ул. Кедровского перекрыли дорогу из-за того, что у них нет электроэнергии, сообщает «УНН».

«Мы сидим без света из 6 июня. Сегодня 22 день. Свет отключили из-за должников, но таких единицы. У нас, например, на этаже всего двое таких. Счетчики у нас по комнатам — индивидуальные, а нам просто дом полностью отрезали и все», — прокомментировала ситуацию жительница дома Ирина.

Протестующие перекрыли проезжую часть по Николаевскому шоссе. На дорогах образовались пробки.

Напомним, столичные потребители по состоянию на 1 мая задолжали за использованную электрическую энергию более 1 млрд грн.

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