Счетная палата пожаловалась на Минздрав в СКР и Генпрокуратуру

Счетная палата изучила деятельность министерства здравоохранения в 2016 году и отправила результаты проверки в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, следует из заключения, которое есть в распоряжении РБК. Контрольное ведомство пришло к выводу, что бюджетная отчетность Минздрава недостоверна.
Так, министерство не учло «нематериальные активы» общей стоимостью 121,3 млн руб. и не провело инвентаризацию незавершенного строительства. А поскольку Минздрав не довел до своих учреждений 1,6 млрд руб., 5,4 тыс. человек в 2016 году не получили высокотехнологичную медицинскую помощь (это операции и другие сложные медицинские процедуры по квотам), обнаружили аудиторы.
В Минздраве РБК ответили, что палата указала не на реальных, а на потенциальных пациентов, что, по мнению ведомства, некорректно. Кроме того, указанная сумма была выдана министерству в ноябре 2016 года. «Столь позднее доведение новых объемов средств сделало невозможным их направление на финансовое обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной помощи. Но указанные средства будут использованы на те же цели в текущем году», — сообщили в
Многие граждане действительно не могут получить полагающееся им лечение, но причина не в том, что Минздрав не успевает переводить средства, а в том, что денег мало, считает РБК директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович. «А это уже вопросы не к Минздраву, а к финансированию высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Федеральные учреждения, оказывающие такую помощь, простаивают», — заявила она. В 2016 году на ВМП было выделено около 96 млрд руб., уточнила Попович.
В Чеченской Республике и Тюменской области на 1 января 2017 года был двухгодичный запас такого препарата, в пяти регионах — на полтора года, а еще в 12 — около годичного и т.6 млрд руб., отметили аудиторы. Регионы могут не успеть использовать эти лекарства до окончания их срока годности. Кроме того, эти 4,6 млрд руб. составляют 40% от всего финансирования закупок вакцин в 2016 году.
«Ведомство закупило вакцины согласно заранее рассчитанной потребности, не учитывая запасы регионов. Не думаю, что Минздрав специально закупил дорогостоящий препарат, чтобы повысить прибыль производителя», — указал он. В Минздраве настаивают, что делать выводы о востребованности вакцины до завершения года нельзя. Кроме того, в ведомстве указывают, что,
Не успел в прошлом году Минздрав закончить в срок реконструкцию и строительство четырех учреждений:
По итогам проверки Счетная палата направила не только обращение в СКР и Генпрокуратуру, но и «информационное письмо» в Федеральную антимонопольную службу и заключение в Госдуму и Совет Федерации.
Результаты проверки можно назвать стандартными, полагает руководитель российского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International в