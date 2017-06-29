Счетная палата пожаловалась на Минздрав в СКР и Генпрокуратуру

Счетная палата изучила деятельность министерства здравоохранения в 2016 году и отправила результаты проверки в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, следует из заключения, которое есть в распоряжении РБК. Контрольное ведомство пришло к выводу, что бюджетная отчетность Минздрава недостоверна. Так, министерство не учло «нематериальные активы» общей стоимостью 121,3 млн руб. и не провело инвентаризацию незавершенного строительства. А поскольку Минздрав не довел до своих учреждений 1,6 млрд руб., 5,4 тыс. человек в 2016 году не получили высокотехнологичную медицинскую помощь (это операции и другие сложные медицинские процедуры по квотам), обнаружили аудиторы.

В Минздраве РБК ответили, что палата указала не на реальных, а на потенциальных пациентов, что, по мнению ведомства, некорректно. Кроме того, указанная сумма была выдана министерству ​в ноябре 2016 года. «Столь позднее доведение новых объемов средств сделало невозможным их направление на финансовое обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной помощи. Но указанные средства будут использованы на те же цели в текущем году», — сообщили в пресс-службе ведомства. Многие граждане действительно не могут получить полагающееся им лечение, но причина не в том, что Минздрав не успевает переводить средства, а в том, что денег мало, считает РБК директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович. «А это уже вопросы не к Минздраву, а к финансированию высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Федеральные учреждения, оказывающие такую помощь, простаивают», — заявила она. В 2016 году на ВМП было выделено около 96 млрд руб., уточнила Попович.

Примерно 4,6 млрд руб. на вакцины против пневмококка, по мнению Счетной палаты, были потрачены зря.

В Чеченской Республике и Тюменской области на 1 января 2017 года был двухгодичный запас такого препарата, в пяти регионах — на полтора года, а еще в 12 — около годичного и т.6 млрд руб., отметили аудиторы. Регионы могут не успеть использовать эти лекарства до окончания их срока годности. Кроме того, эти 4,6 млрд руб. составляют 40% от всего финансирования закупок вакцин в 2016 году.

Скорее всего, это обычный просчет, предполагает генеральный директор аналитической компании в сфере фармацевтики DSM Group Сергей Шуляк.

«Ведомство закупило вакцины согласно заранее рассчитанной потребности, не учитывая запасы регионов. Не думаю, что Минздрав специально закупил дорогостоящий препарат, чтобы повысить прибыль производителя», — указал он. ​В Минздраве настаивают, что делать выводы о востребованности вакцины до завершения года нельзя. Кроме того, в ведомстве указывают, что, во-первых, учли остатки в регионах, а во-вторых, министерство может перераспределить остатки дорогостоящего лекарства между субъектами по мере необходимости.

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