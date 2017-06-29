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03:26 (мск), источник: VLADNEWS

Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам

Вопросы поставили пришедшие на прием группа активных жителей дома № 20 по улице Ватутина.

В среду, 28 июня, исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Основными вопросами повестки дня этого приема стали определение принадлежности, устройство и содержание придомовых и городских территорий, необходимость возведения спортзала средней школы № 6 и другие направления жизни Владивостока. Их поставили пришедшие на прием группа активных жителей дома № 20 по улице Ватутина во главе с Павлом Иванчиным, а также Юрий Квачко.

Учитывая комплексный характер рассматриваемых проблем, в приеме граждан вместе с Константином Межоновым на этот раз участвовали начальник управления муниципальной собственности администрации Владивостока Андрей Елькин и начальник управления по работе с муниципальными учреждения образования Марина Фролова.

По всем вопросам гражданами в ходе сегодняшнего приема были получены конкретные, обстоятельные пояснения и рекомендации исполняющего обязанности главы города Владивостока Константина Межонова. Для выполнения просьб и предложений граждан отданы поручения соответствующим структурам администрации города.

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