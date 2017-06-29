Иркутянин Роман Кузнецов вышел в полуфинал чемпионата мира по тхэквондо

Турнир проходит сейчас Южной Корее. В четвертьфинале Роман, выступающий в весовой категории свыше 87 кг, одолел чемпиона мира 2015 года Дмитрия Шокина из Узбекистана. И гарантировал себе бронзовую медаль. За выход в финал иркутянин будет биться с британцем Магамой Ч. О. Поединок состоится завтра. До этого лучшим достижением Кузнецова было лишь пятое место.