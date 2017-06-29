В США робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за $2,76 миллиона

Организаторы аукционного дома Profiles in History в городе Калабасас (штат Калифорния) сообщили, что робот стал главным лотом торгов. Кто стал обладателем R2-D2, не уточняется.

На аукционе также были представлены световой меч джедая Люка Скайуокера из первых двух эпизодов, ушедший с молотка за 450 тысяч долларов, и шлем Дарта Вейдера, проданный за 96 тысяч долларов.

«Звездные войны» были придуманы американским режиссером Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2003 годах. В октябре 2013 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумал продолжение «Звездных войн».