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02:39 (мск), источник: РИА Новости

В США робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за $2,76 миллиона

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Робот R2-D2 из легендарной киносаги «Звездные войны» продан на аукционе в США за 2,76 миллиона долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: AP 2017

Организаторы аукционного дома Profiles in History в городе Калабасас (штат Калифорния) сообщили, что робот стал главным лотом торгов. Кто стал обладателем R2-D2, не уточняется.

На аукционе также были представлены световой меч джедая Люка Скайуокера из первых двух эпизодов, ушедший с молотка за 450 тысяч долларов, и шлем Дарта Вейдера, проданный за 96 тысяч долларов.

«Звездные войны» были придуманы американским режиссером Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2003 годах. В октябре 2013 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумал продолжение «Звездных войн».

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