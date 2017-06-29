Баба Валя из Приморья снялась в клипе певицы Alana O

Известная 82-летняя Баба Валя из Находки снялась в клипе приморской певицы Аланы О, сообщает РИА VladNews.

Клип на песню «Все в твоих руках» появился в сети 27 июня и был по достоинству оценен подписчиками Бабы Вали.

— Дорогие друзья, вот и вышел долгожданный клип Аланы, в котором я принимала участие, вложила туда частичку себя. Я хочу, чтобы как можно больше людей его посмотрели! Клип мотивирует нас жить, идти к своим мечтам, и ничего не бояться, ведь все в наших руках. Как по мне, у нас получилась отличная работа, — написала Баба Валя в своем Инстаграме.