В школах Новосибирской области стало больше золотых медалистов

В этом году 67 ребят не только закончили школу на отлично, но и написали ЕГЭ на сто баллов, всего же аттестаты с отличием получили 1 382 выпускника — это на 61 больше, чем в прошлом году. Высокие достижения есть в школах не только областного центра, но и районов, — на губернаторском приеме присутствовали представители многих сельских территорий.

— Такие показатели говорят о том, что образовательная система Новосибирской области выходит на качественно новый уровень, — уверен Владимир Городецкий.

— Это положительный результат внедрения в регионе практики специализированных классов. Еще десять-двенадцать лет назад в Новосибирске их было не больше десятка, а сегодня это уже целая система — более 250, и они доказали свою эффективность. По словам главы областного правительства, специализированные классы сейчас появляются не только в городах, но и в сельских районах. Особенно актуальны там агропромышленные направления, но ведется углубленная подготовка и по робототехнике, инженерным профессиям, гуманитарным наукам. Ребята, освоившие эти программы, — особые абитуриенты, которые заранее подготовили себя к профессии. Неудивительно, ведь большинство «стобалльников» нынешнего года — именно из таких классов. — Дочь, как и я, увлекается живописью, особенно сильна в гуманитарных предметах. Но при этом у нее есть знания, которых нет у родителей, огромный кругозор, — рассказал корреспонденту «РГ» Владимир Румынский, отец золотой медалистки из Краснозерского района. — Она участвует в различных региональных конкурсах, олимпиадах и добивается достойных результатов. Очень много читает, предпочитает заниматься делом, а не гулять с одноклассниками. Конечно, с математикой были проблемы, как у большинства творческих людей, но старание, усердие и в точных предметах окупились отличными оценками.

Губернатор Владимир Городецкий отметил участие родителей не только в воспитании отличников, но и в решении стратегических задач в сфере образования.