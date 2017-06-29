В школах Новосибирской области стало больше золотых медалистов

В этом году 67 ребят не только закончили школу на отлично, но и написали ЕГЭ на сто баллов, всего же аттестаты с отличием получили 1 382 выпускника — это на 61 больше, чем в прошлом году. Высокие достижения есть в школах не только областного центра, но и районов, — на губернаторском приеме присутствовали представители многих сельских территорий.
— Такие показатели говорят о том, что образовательная система Новосибирской области выходит на качественно новый уровень, — уверен Владимир Городецкий.
— Это положительный результат внедрения в регионе практики специализированных классов. Еще десять-двенадцать лет назад в Новосибирске их было не больше десятка, а сегодня это уже целая система — более 250, и они доказали свою эффективность.
По словам главы областного правительства, специализированные классы сейчас появляются не только в городах, но и в сельских районах. Особенно актуальны там агропромышленные направления, но ведется углубленная подготовка и по робототехнике, инженерным профессиям, гуманитарным наукам. Ребята, освоившие эти программы, — особые абитуриенты, которые заранее подготовили себя к профессии. Неудивительно, ведь большинство «стобалльников» нынешнего года — именно из таких классов.
— Дочь, как и я, увлекается живописью, особенно сильна в гуманитарных предметах. Но при этом у нее есть знания, которых нет у родителей, огромный кругозор, — рассказал корреспонденту «РГ» Владимир Румынский, отец золотой медалистки из Краснозерского района. — Она участвует в различных региональных конкурсах, олимпиадах и добивается достойных результатов. Очень много читает, предпочитает заниматься делом, а не гулять с одноклассниками. Конечно, с математикой были проблемы, как у большинства творческих людей, но старание, усердие и в точных предметах окупились отличными оценками.
Губернатор Владимир Городецкий отметил участие родителей не только в воспитании отличников, но и в решении стратегических задач в сфере образования.
В Новосибирской области действует региональный родительский комитет, в сотрудничестве с которым обсуждаются и решаются многие важнейшие вопросы. Здесь, по словам Владимира Городецкого, сравнивают и оценивают практику различных школ, гимназий и других учебных заведений. Кроме того, от областного родительского комитета исходят конструктивные инициативы, которые учитываются руководством региона при корректировке программ и образовательной политики в целом. Такое взаимодействие позволяет выделить свою, новосибирскую специфику в обучении школьников, которая, как видно по блестящим результатам выпускников, определена верно.
На торжественном собрании в здании правительства области губернатор Владимир Городецкий вручил благодарственные письма родителям не только лучших выпускников, но и четырех юных героев, удостоившихся в этом году всероссийской награды «Горячее сердце». Такой знак вручается молодым людям, проявившим мужество в экстремальной ситуации, не побоявшимся рискнуть собственной жизнью ради спасения другого человека.
— Хочется сказать слова благодарности ребятам, которые в юном возрасте откликнулись на зов о помощи тех, кто оказался в сложной ситуации. Мы понимаем, что значительная доля достижений этих прекрасных молодых людей зависит от родителей и учителей. Без должного воспитания со стороны семьи, без особого педагогического дара не может быть такого яркого результата, — подчеркнул губернатор.
Комментарий
Татьяна Колышкина, член областного родительского комитета:
— Надеемся, что выпускники продолжат трудиться на благо Новосибирской области, будут прославлять родной край. И очень важно, что ребята знают: их достижения не останутся незамеченными, их поддерживают, а усилия и талант найдут свое применение. Но таких высоких результатов невозможно достичь без совместной работы родителей, педагогов и органов государственной власти. Поэтому очень важны областные программы, которые реализует правительство региона, направленные на развитие специализированного образования, на поддержку одаренных детей или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И, конечно, очень важен тот отклик, который находят в области родительские инициативы.