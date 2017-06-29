Львы и лисы появились в центре Хабаровска

Хабаровчане раскрашивают арку на улице Муравьва-Амурского, 29. Львы, лисы и цветы появились на стенах благодаря проекту «Арт-квартал», который начался в субботу и продолжается до сих пор, сообщает портал «Губерния».

Напомним, молодежный фестиваль «Кварталы» впервые прошел в Хабаровске 24 июня. Идея разрисовать арку принадлежит участникам одного из проектов фестиваля. Чтобы порисовать в центре города, им пришлось спросить разрешения у управляющей компании и администрации Центрального района.

Сначала художники хотели украсить арку под театром Драмы, но к 24 июня ее отреставрировали, поэтому акцию перенесли в проход между домами № 29 и 31 на Муравьева-Амурского. Поучаствовать в проекте любой желающий может и сегодня.