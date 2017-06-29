Львы и лисы появились в центре Хабаровска
Порисовать в арке на
Порисовать в арке на
Хабаровчане раскрашивают арку на улице
Напомним, молодежный фестиваль «Кварталы» впервые прошел в Хабаровске 24 июня. Идея разрисовать арку принадлежит участникам одного из проектов фестиваля. Чтобы порисовать в центре города, им пришлось спросить разрешения у управляющей компании и администрации Центрального района.
Сначала художники хотели украсить арку под театром Драмы, но к 24 июня ее отреставрировали, поэтому акцию перенесли в проход между домами № 29 и 31 на
«Краску и кисти мы выдадим, но нарисовать что вздумается не выйдет. За общей композицией строго следит наш координатор, работа ведется по его эскизам. Наша главная задача — сделать Хабаровск ярче. Быть выдающимся художником не обязательно, главное — желание добавить красок. Если