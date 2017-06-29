Противники мусорной концессии митинговали в центре Новосибирска
Десятки жителей Новосибирска и районов области — потребовали отменить планы по строительству мусорных полигонов в пригороде. На митинге. Его провели в Первомайском сквере.
Десятки жителей Новосибирска и районов области — потребовали отменить планы по строительству мусорных полигонов в пригороде. На митинге. Его провели в Первомайском сквере.
Напомню, в прошлом году в правительстве региона -заключили концессионное соглашение с инвесторами. В рамках договора компания планирует построить в области два мусороперерабатывающих комплекса — в