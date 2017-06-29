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06:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Противники мусорной концессии митинговали в центре Новосибирска

Десятки жителей Новосибирска и районов области — потребовали отменить планы по строительству мусорных полигонов в пригороде. На митинге. Его провели в Первомайском сквере.

Источник: Вести - Новосибирск

Напомню, в прошлом году в правительстве региона -заключили концессионное соглашение с инвесторами. В рамках договора компания планирует построить в области два мусороперерабатывающих комплекса — в Верх-Туле и Раздольном- недалеко от реки Издревой. На митинге критиковали и проект из-за ущерба природе, и условия договора. В частности гарантированную прибыль инвестора. Если мусора будет мало или тариф окажется низким не полученный доход хотят компенсировать из бюджета.

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