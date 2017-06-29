Противники мусорной концессии митинговали в центре Новосибирска

Напомню, в прошлом году в правительстве региона -заключили концессионное соглашение с инвесторами. В рамках договора компания планирует построить в области два мусороперерабатывающих комплекса — в Верх-Туле и Раздольном- недалеко от реки Издревой. На митинге критиковали и проект из-за ущерба природе, и условия договора. В частности гарантированную прибыль инвестора. Если мусора будет мало или тариф окажется низким не полученный доход хотят компенсировать из бюджета.