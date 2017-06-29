Специалисты зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в Красноярске

В Красноярске вновь зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

Согласно данным специалистов, в центре города, а также в Ленинском районе зафиксированы выбросы в воздух формальдегида.

Выброс превысил норму в два раза. Появлению опасных веществ в воздухе способствует установившаяся в регионе жаркая погода. Эксперты предупреждают, что пары формальдегида крайне отрицательно действуют на человеческий организм. Этот газ вызывает головные боли, общую слабость и депрессию. Кроме того, этот канцероген провоцирует развитие опухолей носоглотки.