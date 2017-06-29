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04:57 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярец на лето переселился в автомобиль

Красноярец на лето переехал в машину. Глеб Шушвал живёт в отечественной «восьмёрке», в салоне у него и кухня, и спальня, за водой ходит в кафе и рестораны, моется в общественных банях, ночует там, где припаркуется. Называет себя современным спартанцем и говорит, что это и есть свобода от всех.

Источник: Вести - Красноярск

Старенькая «восьмёрка» — летний дом Глеба Шушвала. Ему 35 лет, зимой квартиру снимает, но как только приходит тепло, переезжает в автомобиль. Экономия на арендной плате, ЖКХ, да и вообще, жизнь налегке прекрасна. Салон вмещает нехитрое имущество: одежда, сменная обувь, мочалка, зубная щетка. Даже вопрос кухни решён — мужчина готовит на газовой горелке.

Сегодня жарко, поэтому дома только салат. Салон родного автомобиля Глеб считает храмом, туда не пускает. Работает на себя, в частности, в интернете; рассказывает, самое трудное — приспособиться к санитарным условиям: мыться ходит в общественную баню, воду, чтобы вымыть руки, набирает в кафе. Называет себя спартанцем — человеком, который вырвался и зоны комфорта и понял, что счастье не в вещах.

Он может в любой момент пойти жить к маме, у неё в Красноярске квартира, но машинный быт затянул. Глеб исколесил на «восьмёрке» пол-России, говорит, что в Москве, как он, летом живут многие приезжие. На ночёвку паркует автомобиль в тени под деревьями в центре или в районе Столбов, тогда, засыпая, смотрит на горизонт. Таких моментов желает побольше каждому.


Александра СЛАВЕЦКАЯ

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