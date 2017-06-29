Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Как недосып влияет на мозг
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Отец «пьяного» ребенка раскрыл итоги автотехнической экспертизы
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
СМИ: к Харькову идет колонна со сгоревшей в Донбассе техникой ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
СМИ: Вера Брежнева удивила «мальчишеским» образом на выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
МИД РФ сделал предупреждение США
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10Волшебники, ведьмы и квиддич
04:58 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы продолжают ездить по перекрытому Коммунальному мосту

Мэрия не указ. Тысячи красноярцев продолжают ездить через Коммунальный мост. Почему водители массово нарушают ПДД?

Источник: Вести - Красноярск

Женщина за рулём игнорирует не только наш вопрос, но и распоряжение мэрии. Коммунальный мост закрыт для проезда уже три недели. Напомним, движение по переправе разрешили автобусам, таксистам и служебным машинам с мигалками.

Несмотря на закрытие этого участка моста, мы за час насчитали 150 нарушителей. Они внаглую пересекают реку. Это в том числе и псевдо-таксисты, которые едут без светографических схем или фонарей-шашечек.

Первую волну нарушителей удалось сдержать автоинспекторам. С утра до вечера при въездах на закрытый участок дежурили полицейские. Но заслон с полосатым жезлом пришлось снять. «Экипажи сейчас передвинуты на более аварийноопасные места, туда, где водители нарушают ПДД и это чревато серьёзными пришествиями — на трассах, на выездах из города, по превышению скоростного режима, по выезду на полосу встречного движения», — пояснил инспектор по пропаганде ГИБДД Александр Козлов.

Сейчас за мостом следят подрядчики. Они установили систему «Кордон». Только за первый день работы он зафиксировал 500 нарушений. Так называемые «письма счастья» водители получат через полторы-две недели. Формальной причиной штрафа будет выезд на полосу для автобусов. Цена такой вольности — 1500 рублей. Уже сейчас понятно — благодаря недисциплинированным водителям бюджет края увеличится как минимум на несколько миллионов.


Роман РЫКОВ

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Знаменитую фитнес-модель убили сливки
В ЮАР овца родила "получеловека". ФОТО
Знаменитую фитнес-модель убили сливки
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
Пушков: Вашингтон ждет предлога для атаки на Сирию
Счетная палата пожаловалась на Минздрав в Генпрокуратуру
Банки получили «черные списки» сомнительных клиентов
Президент ЦСКА назвал Россию второсортной футбольной страной
Новые меры безопасности в США коснутся 180 авиакомпаний
СМИ: переход к устойчивому бюджету состоится на год раньше плана
Спорт
Браво. Вратарь сборной Чили затащил команду в финал Чемпионам Европы и Америки не хватило 90 минут, чтобы выяснить, кто лучше. Сборная Чили переиграла Португалию в серии пенальти
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Обманутых дольщиков пригласили в Госдуму
ФСО разрешили вести стройки в заповедниках
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь