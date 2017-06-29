Красноярцы продолжают ездить по перекрытому Коммунальному мосту
Мэрия не указ. Тысячи красноярцев продолжают ездить через Коммунальный мост. Почему водители массово нарушают ПДД?
Мэрия не указ. Тысячи красноярцев продолжают ездить через Коммунальный мост. Почему водители массово нарушают ПДД?
Женщина за рулём игнорирует не только наш вопрос, но и распоряжение мэрии. Коммунальный мост закрыт для проезда уже три недели. Напомним, движение по переправе разрешили автобусам, таксистам и служебным машинам с мигалками.
Несмотря на закрытие этого участка моста, мы за час насчитали 150 нарушителей. Они внаглую пересекают реку. Это в том числе и
Первую волну нарушителей удалось сдержать автоинспекторам. С утра до вечера при въездах на закрытый участок дежурили полицейские. Но заслон с полосатым жезлом пришлось снять. «Экипажи сейчас передвинуты на более аварийноопасные места, туда, где водители нарушают ПДД и это чревато серьёзными пришествиями — на трассах, на выездах из города, по превышению скоростного режима, по выезду на полосу встречного движения», — пояснил инспектор по пропаганде ГИБДД Александр Козлов.
Сейчас за мостом следят подрядчики. Они установили систему «Кордон». Только за первый день работы он зафиксировал 500 нарушений. Так называемые «письма счастья» водители получат через
Роман РЫКОВ