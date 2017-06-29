Красноярцы продолжают ездить по перекрытому Коммунальному мосту

Женщина за рулём игнорирует не только наш вопрос, но и распоряжение мэрии. Коммунальный мост закрыт для проезда уже три недели. Напомним, движение по переправе разрешили автобусам, таксистам и служебным машинам с мигалками.



Несмотря на закрытие этого участка моста, мы за час насчитали 150 нарушителей. Они внаглую пересекают реку. Это в том числе и псевдо-таксисты, которые едут без светографических схем или фонарей-шашечек.



Первую волну нарушителей удалось сдержать автоинспекторам. С утра до вечера при въездах на закрытый участок дежурили полицейские. Но заслон с полосатым жезлом пришлось снять. «Экипажи сейчас передвинуты на более аварийноопасные места, туда, где водители нарушают ПДД и это чревато серьёзными пришествиями — на трассах, на выездах из города, по превышению скоростного режима, по выезду на полосу встречного движения», — пояснил инспектор по пропаганде ГИБДД Александр Козлов.



Сейчас за мостом следят подрядчики. Они установили систему «Кордон». Только за первый день работы он зафиксировал 500 нарушений. Так называемые «письма счастья» водители получат через полторы-две недели. Формальной причиной штрафа будет выезд на полосу для автобусов. Цена такой вольности — 1500 рублей. Уже сейчас понятно — благодаря недисциплинированным водителям бюджет края увеличится как минимум на несколько миллионов.





Роман РЫКОВ



