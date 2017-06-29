Житель Иркутской области выиграл 13,5 млн рублей в лотерею
Суперприз в 13561934 рубля выиграл билет 95-го тиража государственной лотереи «6 из 36», который был куплен в розничном пункте п.
Суперприз в 13561934 рубля выиграл билет 95-го тиража государственной лотереи «6 из 36», который был куплен в розничном пункте п.
Суперприз в 13561934 рубля выиграл билет 95-го тиража государственной лотереи «6 из 36», который был куплен в розничном пункте продаж на территории Иркутской области. Об этом 26 июня 2017 года сообщается на сайте крупнейшей в России