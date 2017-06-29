В Новосибирске прошел смотр подразделений Национальной гвардии

Виктор Стригунов, Командующий Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации: «Я думаю, что эти разводы нацелены на то что бы сплотить коллектив. Поощрить наиболее отличившихся на боевой службе сотрудников и военнослужащих войск. И таким образом я думаю это добрая традиция приживется у нас на долгие годы».

Бойцам рассказали об оперативной обстановке в городе, выдали ориентировки. Во время смотра у каждого проверили чистоту и опрятность одежды, состояние вверенной ему техники. После торжественного марша сотрудники отправились патрулировать улицы.