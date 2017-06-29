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05:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Американская группа выпустила клип, снятый во Владивостоке

Видеоряд музыкального ролика также был дополнен материалами из других российских городов (ВИДЕО).

Владивосток, 29 июня, PrimaMedia.

Рок-группа из Северной Вирджинии Burn the Ballroom, которая в прошлом году была одним из хедлайнеров фестиваля V-ROX, выпустила клип, видеоряд для которого был записан во Владивостоке и дополнен материалами из других городов российского тура — Хабаровска, Иркутска, Екатеринбурга, Челябинска и Москвы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе генконсульства США на Дальнем Востоке.

Помимо кадров, которые сделали сами музыканты, в клипе используется видеоряд российских партнеров: фрагменты из фильма «V-ROX-2016», съемки студентов Высшей школы телевидения Владивостокского университета экономики и сервиса, кадры, сделанные из зала поклонниками группы.

«Мы с огромной радостью представляем этот клип нашим русским друзьям и поклонникам, — говорит лидер Burn the Ballroom Эдриел Жене (Adriel Genet). — Burn the Ballroom много гастролирует по всему миру, но наш прошлогодний тур стал первым опытом выступлений в России. Мы с нетерпением ждали поездки, так как были наслышаны о красоте этой страны, и поэтому с радостью поддержали идею Генконсульства США во Владивостоке записать видеоклип о наших впечатлениях».

«Танец в темноте» — наша новая композиция, и многие задают вопрос, о чем она, — продолжает Эдриел Жене. — Это история о призраках на танцполе, о том, как образы прошлого стараются задержаться в местах, где им было лучше всего. Это одна из самых любимых композиций группы Burn the Ballroom, которая имеет для нас особое значение. Она отлично сочетается с видеорядом о нашем опыте в России — на настоящий момент мы считаем этот тур самым лучшим в нашей музыкальной карьере и жизни. Мы полюбили российскую аудиторию, друзей, с которыми нас свела судьба. Надеемся, им понравится этот клип, а также надеемся на новую встречу с ними в России!

Справка: Burn the Ballroom играют с 2008 года, базируются в Северной Вирджинии и отличаются мощным звуком и смешанным стилем. Определение «рок-проект», считают рокеры, подчеркивает размытые границы между различными стилями традиционного и альтернативного рока. Они стремятся соединять звучание классики и современности, создавая рок-саунд, в котором переплетаются жанры и эпохи. За недолгую карьеру они уже успели выступить на одной сцене с My Chemical Romance, The Ataris, The Misfits, The All-American Rejects, We The Kings, Metro Station и другими известными в России коллективами.

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