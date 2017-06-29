Американская группа выпустила клип, снятый во Владивостоке
Видеоряд музыкального ролика также был дополнен материалами из других российских городов (ВИДЕО).
Видеоряд музыкального ролика также был дополнен материалами из других российских городов (ВИДЕО).
Владивосток, 29 июня, PrimaMedia.
Помимо кадров, которые сделали сами музыканты, в клипе используется видеоряд российских партнеров: фрагменты из фильма «V-ROX-2016», съемки студентов Высшей школы телевидения Владивостокского университета экономики и сервиса, кадры, сделанные из зала поклонниками группы.
«Мы с огромной радостью представляем этот клип нашим русским друзьям и поклонникам, — говорит лидер Burn the Ballroom Эдриел Жене (Adriel Genet). — Burn the Ballroom много гастролирует по всему миру, но наш прошлогодний тур стал первым опытом выступлений в России. Мы с нетерпением ждали поездки, так как были наслышаны о красоте этой страны, и поэтому с радостью поддержали идею Генконсульства США во Владивостоке записать видеоклип о наших впечатлениях».
«Танец в темноте» — наша новая композиция, и многие задают вопрос, о чем она, — продолжает Эдриел Жене. — Это история о призраках на танцполе, о том, как образы прошлого стараются задержаться в местах, где им было лучше всего. Это одна из самых любимых композиций группы Burn the Ballroom, которая имеет для нас особое значение. Она отлично сочетается с видеорядом о нашем опыте в России — на настоящий момент мы считаем этот тур самым лучшим в нашей музыкальной карьере и жизни. Мы полюбили российскую аудиторию, друзей, с которыми нас свела судьба. Надеемся, им понравится этот клип, а также надеемся на новую встречу с ними в России!
Справка: Burn the Ballroom играют с 2008 года, базируются в Северной Вирджинии и отличаются мощным звуком и смешанным стилем. Определение «рок-проект», считают рокеры, подчеркивает размытые границы между различными стилями традиционного и альтернативного рока. Они стремятся соединять звучание классики и современности, создавая