Более ста фестивалей и праздников подготовили в Приморье для туристов

Ценители классической музыки могут посетить концерты Второго Дальневосточного международного музыкального фестиваля «Мариинский», стартующего 15 июля. За месяц на семи площадках состоится 40 концертов. Как рассказала представитель Приморской сцены Мариинки Елена Сабинина, на многих выступлениях дирижировать будет сам маэстро Валерий Гергиев.

В пятый раз во Владивостоке состоится фестиваль V-Rox, на площадках которого за три дня — с 4 по 6 августа — выступят более 300 музыкантов из России, США, Японии, Южной Кореи, Израиля, Новой Зеландии и других стран. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и лекции.

— К нам собирается приехать Гари Бейсмен, известный по мультсериалу «Любимчик». Он встретится с приморскими художниками и всеми, кто увлекается анимацией. Граффитист, работающий под псевдонимом Sonny, распишет фасад одного из зданий Владивостока — он изобразит историю амурского тигра в рамках мирового проекта канала Discovery, — раскрыл некоторые секреты идейный вдохновитель V-Rox, фронтмен группы «Мумий тролль», уроженец Владивостока Илья Лагутенко.

Для любителей фольклора и истории в августе в селе Красный Яр состоится День удэгейской культуры — праздник Бикина, реки, которую нередко называют русской Амазонкой. Туристов ждет ярмарка поделок местных мастеров, выступления национального ансамбля, шаманские обряды и многое другое, чего в обычной современной жизни не увидишь.

Тигриной тропой

Еще один праздник, привлекающий сотни туристов — День тигра, намечен на сентябрь. Сотни людей в оранжевых полосатых нарядах пройдут по улицам Владивостока, чтобы лишний раз напомнить о необходимости сохранения уникальной природы Приморья. Здесь сохранились реликтовые растения, покрывавшие Землю более 200 миллионов лет назад. Тут обитают леопарды и тигры. Огромные кошки, которых безжалостно истреблял человек, сейчас охраняются государством и являются одним из символов края. Они вместе с другими видами животных хорошо чувствуют себя на особо охраняемых территориях Приморья, среди которых четыре национальных парка и шесть заповедников.

Путеводитель и буклеты, выпущенные туристско-информа­ционным центром края, рассказывают о самых интересных маршрутах. Среди них, например, пять Кравцовских водопадов, образовавшихся более миллиона лет назад, и нацпарк «Земля леопарда», где люди восстанавливают популяцию этих редких кошек. Увидеть пятнистых красавцев вряд ли удастся — хищники очень осторожны, зато можно пройти увлекательный «квест», отправившись по их следам.

Приехавшие в Приморье туристы могут попытаться раскрыть тайну острова Петрова, входящего в Лазовский государственный природный заповедник. На этом небольшом участке суши находится древнейшая роща реликтового тиса. По одной из версий, первые деревья были посажены морскими разбойниками из Китая.

До сих пор не разгаданы тайны Парка драконов в Лазовском районе. Споры, откуда взялись огромные камни, похожие на застывших легендарных существ, идут несколько десятилетий. Есть предположения, что до появления человека здесь существовала цивилизация разумных ящеров, окаменевших по неведомым причинам, или что это следы жизни великанов, доказательством чего служит отпечаток полутораметровой ступни на камне. Правда, по официальной, довольно скучной, версии, глыбы искусно обработал ветер.

В общей сложности в Приморье десятки маршрутов по природным достопримечательностям. Экскурсии рассчитаны как на один день (они самые популярные), так и на несколько суток.

Открыт закрытый порт

Прикоснуться к истории можно и не выезжая из Владивостока. Несмотря на относительную молодость столица Приморья пережила немало. Основанный в 1860 году военными моряками Владивосток получил статус porto franco, и сюда из разных стран хлынули авантюристы всех мастей. Молодой город говорил на русском, китайском, немецком, английском… Чтобы представить, как это было, туристам предлагает отправиться на экскурсию бюро «Время города», открытое при Приморском государственном музее имени Арсеньева.

Увидеть город во всей красе можно и на обычной «обзорке». Смешение восточной и западной культур, приправленное военно-морским колоритом, оставляет неизгладимые впечатления. Одно из мест показа во время этой экскурсии — настоящая подводная лодка-музей на Корабельной набережной. В свое время С-56 совершила восемь боевых походов, дважды обогнула земной шар, 18 раз считалась потопленной, но снова и снова возвращалась к месту стоянки.

Владивосток был основан как форпост России на Дальнем Востоке, поэтому первым делом здесь стали строить крепость. Грандиозное сооружение, опоясывающее город, овеяно массой мифов. Один из них рассказывает о духах погибших военных, блуждающих по подземельям. Но тут против выступает сама история — из орудий крепости не было сделано ни одного выстрела по врагу, она не вела сражений, в ее казематах не гибли люди, хотя, будучи могучим сдерживающим фактором, твердыня дважды спасала город от врагов.

Чтобы туристы знали, где искать достопримечательности, в Приморье установили 11 новых информационных указателей на русском и английском языках. Еще около 40 появятся в разных районах края до конца лета. Кроме того, в четырех местах в центре Владивостока — на улице Алеутской, площади Борцов за власть Советов, Корабельной набережной и напротив Дома офицеров флота — обозначены места стоянки туристских автобусов.

Как объясняет директор краевого департамента туризма Константин Шестаков, все это — часть большой работы, направленной на создание комфортных условий пребывания российских и иностранных гостей, которая идет в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013−2020 годы. Документ предполагает создание современных объектов туристической инфраструктуры, новых маршрутов и направлений. Точками роста должны стать туристические кластеры «Приморское кольцо», «Изум­рудная долина», «Пидан», «Теплое море», интегрированная развлекательная зона «Приморье».

Успехи очевидны — в 2016 году край посетили три миллиона туристов, 570 тысяч из них — иностранцы. За пять лет турпоток из-за рубежа вырос в семь раз. С целью формирования комфортной информационной среды в сфере туризма Приморского края создан Туристско-информационный центр. Его филиалы предоставляют разнообразные услуги гостям края, благодаря чему туристы начинают знакомиться с Приморьем уже в аэропорту.

Прямая речь

Виктор Шалай, директор Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева:

— В прошлом году мы начали проект «Коллекционируя Россию». В его рамках развивается взаимодействие с другими региональными музеями, в основном из западной части России. Они обладают ценнейшими коллекциями, которые мы планируем показывать на нашей площадке ежегодно по 2−3 месяца.

В 2016-м представляли коллекцию русской национальной одежды, предметов быта и произведений декоративно-прикладного искусства XVII—XIX вв. еков из соб­рания Муромского историко-художественного музея. В этом году к нам при­ехала удивительная выставка деревянной религиозной скульптуры «Пермские боги» из Пермской художественной галереи. Это отдельная уникальная страница русского культурного наследия, повествующая о смешении языческих и христианских традиций у северных народов.

Цель проекта — показать приморцам и туристам ту часть самобытной российской культуры, которая на Дальнем Востоке не присутствует. Всего планируется пять выставок — по одной ежегодно.

Еще один важный выставочный проект, который появился на нашей площадке нынешним летом, называется «Древнее поселение “Черепаха-13”: мир людей и вещей». Это артефакты с 2500-летней историей, найденные в 2015 году во время строительства интегрированного развлекательного курорта «Приморье».

Дария Гусева, директор Туристско-информационного центра Приморья:

— Яркое событие может вывести территорию на мировой туристический уровень, создать ей определенный имидж. В Приморье это понимают, и с каждым годом у нас проводится все больше и больше мероприятий.

В 2017 году в приморский календарь событий вошло более 300 праздников. Конечно, не все они вырастут в полноценные события, но ведь и знаменитый День тигра тоже начинался с малого.

К сожалению, не все мероприятия удается внести в календарь. Осложняет работу то, что многие организаторы поздно согласовывают дату проведения. Чтобы успеть собрать группу, туристические компании должны не менее чем за полгода знать о том или ином празднике или фестивале.

В нынешнем году о точных сроках проведения летних мероприятий мы узнали буквально в последних числах мая — это неправильно. В итоге события в муниципалитетах привлекают по большей части только местных жителей.