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06:03 (мск), источник: AmurMedia.ru

Признаться в любви в режиме онлайн смогут жители Хабаровского края

Акция посвящена Дню семьи, любви и верности.

Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.

Хабаровский край присоединился к Всероссийскому интернет-проекту «Признайся в любви из сердца Родины». Он приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который традиционно отмечается в России 8 июля, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Каждый желающий сможет признаться в любви своим родным и близким на интерактивной площадке в интернете. Для этого необходимо зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.рф, выбрать свой регион и оставить послание. Свои пожелания жители края могут сопроводить фотографиями, рисунками и видеороликами, а также сделать перепост опубликованного признания на страницы в социальных сетях.

Поздравления, которые россияне оставят на стене с 7 по 12 июля, будут транслироваться в «сердце Родины» на большом светодиодном экране, расположенном на здании Центрального телеграфа в Москве. В день праздника признания в режиме онлайн прозвучат с экрана на фоне Кремля. В прошлом году в масштабной социальной акции приняли участие более 1,3 миллиона россиян.

Специально для воспитанников детских домой, приютов и интернатов запускают отдельный тег #ИЩУСЕМЬЮ. Сообщения ребят будут выделяться из общей массы посланий красочным маркером и дублироваться на специальной стене. Как отмечают организаторы, этот социальный проект должен помочь многим детям обрести полноценную семью.

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