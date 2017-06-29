В центре Новосибирска коршуны свили себе гнездо

В Новосибирске коршуны устроили себе жилище неподалеку от памятника императору на Набережной. Об этом рассказали «Новосибирские новости».

Орнитологи говорят, что такие птицы редко селятся вблизи людных мест. В основном они обитают на окраинах городов, поближе к свалкам. Возле парка «Городское начало» птицы устроилась не случайно — неподалеку река, которая всегда обеспечит хищников вкусной едой.

Самые внимательные горожане уже ходят сюда, как на экскурсию, наблюдают за птичьим домом, который коршуны «украсили» пакетами и ярким мусором.