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06:20 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В центре Новосибирска коршуны свили себе гнездо

Птицы поселились неподалеку от парка «Городское начало».

В Новосибирске коршуны устроили себе жилище неподалеку от памятника императору на Набережной. Об этом рассказали «Новосибирские новости».

Орнитологи говорят, что такие птицы редко селятся вблизи людных мест. В основном они обитают на окраинах городов, поближе к свалкам. Возле парка «Городское начало» птицы устроилась не случайно — неподалеку река, которая всегда обеспечит хищников вкусной едой.

Самые внимательные горожане уже ходят сюда, как на экскурсию, наблюдают за птичьим домом, который коршуны «украсили» пакетами и ярким мусором.

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